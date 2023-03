Opel sluit aan bij urban-mobility project

Opel heeft zich namens Stellantis aangesloten bij het STADT:up project. Dit staat voor Solutions and Technologies for Automated Driving in Town. Het is een zogenoemd urban-mobility project met als doel grote technologische stappen te zetten op weg naar geautomatiseerd rijden in steden. Doel is om dit voor het eind van 2025 mogelijk te maken.

Ontwikkeling omgevingsherkenning door experts van Opel

Het STADT:up project staat onder leiding van Bosch. De financiering wordt verzorgd door het Duitse ministerie vabn Economische Zaken en Klimaat. Experts van het Rüsselsheim Engineering Center leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van omgevingsherkenning van voertuigen op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en de vertaling naar de situatie-specifieke reactie bij geautomatiseerd rijden.

In totaal zijn bij het project, dat gestart is op de campus van Robert Bosch GmbH in het Duitse Renningen, 22 project- en ontwikkelingspartners betrokken. Opel wil met de kennis en technologie die de komende jaren ontwikkeld wordt, voor het einde van 2025 een innovatief prototype presenteren dat uitgerust is voor complexe omgevingsherkenning in stedelijke gebieden.

“Door deel te nemen aan het STADT:up-project zet Opel, als ons Duitse merk, namens Stellantis verder in op geautomatiseerd rijden in het stadsverkeer. De ingenieurs van het Rüsselsheim Engineering Center putten uit jarenlange ervaring op dit gebied”, aldus zegt Frank Jordan, Head of Innovation Germany bij Stellantis.

Stedelijke mobiliteit van de toekomst

STADT:up wil schaalbare end-to-end oplossingen ontwikkelen voor de stedelijke mobiliteit van de toekomst. Zo moeten de voertuigen complexe binnenstedelijke verkeersscenario’s veilig kunnen afhandelen en binnen milliseconden adequaat reageren op alle situaties. De voertuigen moeten daarvoor verschillende taken feilloos kunnen uitvoeren. Denk aan omgevingsherkenning en het tijdig voorspellen van de locatie van weggebruikers. Maar ook interactie en samenwerking met andere voertuigen, evenals het gedrag en de manoeuvreplanning van het eigen voertuig.

Voor deze ontwikkeling is het ook van belang om te onderzoeken en voorspellen hoe het complexe verkeer - bestaande uit voetgangers, fietsers, verschillende voertuigen en lokaal openbaar vervoer - in stedelijke gebieden zich zal ontwikkelen. Daarom worden binnen het project ook toekomstige concepten en eisen ontwikkeld die zijn afgeleid van de behoeften van de gebruikers.