Citroën Holidays: de camper voor mensen die géén camper willen

Kamperen is terug van weggeweest. En dan hebben we het niet alleen over het luxe glamping kamperen met hangmatten, hippe vuurkorven en champagne bij het kampvuur. Ook het échte kamperen in een tent, caravan of camper is weer helemaal hip. Vooral campers trekken nieuwe fans aan. Het gevoel van vrijheid, flexibiliteit en je eigen tiny house op wielen, what’s not to like?

Bij avontuurlijke en reislustige liefhebbers van kamperen scoren vooral de compacte varianten. Die voelen namelijk níet aan als een caravan met een stuur. En daar komt precies de nieuwe Citroën Holidays om de hoek kijken, een camper voor mensen die géén camper willen.

Maar laten we eerlijk zijn, je wilt uiteindelijk wel de vrijheid van een camper, maar niet het gedoe. Niet dat grote formaat waarmee je nauwelijks door Franse en Spaanse dorpjes kunt rijden en ook al niet past in de parking van de lokale supermarkt. Niet het busgevoel en vooral niet het gedreutel en gedoe op een camping. De Holidays heeft een slim en praktisch formaat, nog net geen 5 meter lang. Hij past dus wel een parkeergarage, rijdt als een busje wat voelt als een SUV en slaapt als in een tiny house.

De Holidays is een Citroën SpaceTourer omgebouwd door Bravia Mobil

De Holidays is gebouwd op de Citroën SpaceTourer en omgebouwd door Bravia Mobil tot volwaardige camper mét alles erop en eraan. Voor vier personen, inclusief keuken, slaapplaatsen, uitschuifbaar dak en een aantal handige details als een draaibare bestuurdersstoel en bijvoorbeeld USB-poorten en een 230V-aansluiting. Het keukenblok zit conform de BPM-wetgeving vast aan de carrosserie. Het heeft een spoelbak, twee gaspitten, een koelkast van 16 liter en een opklapbare tafel. Dankzij de draaibare voorstoelen kun je simpel een gezellige eethoek creëren. Met de standaard twee zijschuifdeuren en uitklaptafel kun je ook makkelijk (deels) buiten dineren. Er is de optie voor een zonnepaneel als je je écht wil loskoppelen, hoewel..

Waarom zijn dit soort campers zo populair?

De Citroën Holidays lijkt perfect in spelen op wat mensen vandaag zoeken:

Compact genoeg voor dagelijks gebruik

Comfortabel genoeg voor een weekendje weg of het maken van roadtrip

Slimme indeling met moderne snufjes

Prijskaartje dat nog enigszins te behappen is (vanaf 64.000 euro)

Het dak klapt uit voor extra stahoogte én een bed (1,20 x 1,95 meter), de achterbank verandert in een tweede slaapplek. Alles bij elkaar kun je er met z’n vieren slapen, kook je er een pasta in en rijd je er zo mee de stad in. Met een hoogte van 1,99 meter past-ie aannemelijk wel in de meeste parkeergarages. En dacht je dat dat een overbodige luxe is, mooi niet, want hoogteslurpende campers worden in steeds meer steden in het buitenland geweerd.