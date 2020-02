De Citroën Ami is terug maar nu wel elektrisch aangedreven

Citroën heeft gedacht, we moeten eens iets anders bedenken dan alles wat we al eerder hebben gedaan. Het moet zuinig zijn, gemaakt voor in de stad (dan doet ook die verrekte range er niet zo erg toe), vernieuwend (dat is lastig vandaag), opvallend (is een optie) en gemaakt voor een doelgroep die we nog moeten gaan ontdekken. Het resultaat heet de Citroën Ami, een finale ontwikkeling van de vorig jaar getoonde Ami conceptcar. En laten we eerlijk wezen, toen die werd getoond dacht niemand dat Citroën deze Ami daadwerkelijk op de markt zou gaan brengen. Met een topsnelheid van max. 45 km/uur is de vergelijking met een brommobiel, minicar of microcar snel gemaakt. En daar rijden in Nederland voornamelijk oudere mensen in. Een dergelijk voertuig mag in Nederland op de openbare weg mits hij is voorzien een EG goedkeuring. Verder is het verboden te rijden op autosnelwegen, autowegen en fietspaden. Minimum leeftijd 16 jaar. Met die laatste mag je in Amerika gewoon in een Ford Mustang rijden.

Het vrolijke karretje zit ergens tussen een Smart en zo’n brommobiel. Het gaat wat te ver om er gelijk een nieuwe categorie van te maken maar nu is hij heel even uniek. De Citroën Ami is 2.41 meter lang, 1.39 meter breed en 1.52 meter hoog. Op alles waar te besparen valt is dat ook gedaan. Maar wel met smaak, veel kleurtjes en plastic, en kunststof zijramen. Spullen opbergen doe je met elastieken. Het instrumentarium bestaat uit je smartphone. Why not, en eigenlijk best slim. Meest opvallend zijn de twee in tegengestelde richting opengaande deuren. Waarschijnlijk wel eerder vertoond maar ik kan het me zeker niet herinneren. Of de Ami ook handig is om boodschappen mee te doen, daar kunnen de meningen over verschillen want bagageruimte is er nauwelijks.

De Citroën Ami is elektrisch aangedreven

We mogen de Citroën Ami officieel geen auto noemen, daar moet nog een naam voor komen. Stadskarretje is te basaal maar laat de markt maar beslissen. De Citroën Ami is in ieder geval elektrisch aangedreven en heeft een ‘accupakket’ met een capaciteit van 5,5 kWh. Met een normale huis-tuin-en-keuken stekker kost het je waarschijnlijk 3 uur om hem volledig weer op te laden. Met een volle batterij kan hij maximaal ergens rond de 70 km halen. Maar hou voor de veiligheid maar 50 km+ aan, dan kom je nooit stil te staan.

Minicar bezitters en het Tesla gevoel

De Citroën Ami is in Frankrijk vanaf juni te koop. In Nederland moet eerst nog een robbetje worden gevochten over de wetgeving en waarschijnlijk hoeveel belasting ze kunnen heffen. Want wees ook hier eerlijk, al is die Ami nog zo klein, er is altijd wel een wetje te bedenken die hem net duurder maakt als in alle andere Europese landen. Iets waar we in Nederland een reputatie mee hebben hoog te houden.

Frankrijk brengt de Citroën Ami in meerdere aanschaf opties op de markt. Er komt een huurconstructie met een vaste aanbetaling en een maandelijks vast bedrag van tussen de 20 tot 25 euro. Of gewoon 14.000 euro aftikken, al komen daar ook nog een paar varianten op. Tja en in Nederland zetten we in op minimaal een paar duizend euro duurder als in Frankrijk.

De doelgroep, iedere bejaarde minicar bezitter die het ultieme Tesla gevoel wil krijgen, luie jongeren met teveel geld die bang zijn om nat te worden in de regen en daarna zouden we het nog niet weten. Leuk is tie zeker.

Ik zou het bijna vergeten

Oh ja Citroën, goed bezig jullie en top dat je het lef hebt om een bijzondere 'concept car' maar eens gewoon op de markt te brengen. Maar als je echt 'balls' hebt dat moet je nu ook maar de Citroën 19-19 in de markt zetten. Count us in.