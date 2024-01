Citroën ë-C3 nu in de winkel

Het klinkt bijna als een kassakoopje maar de Citroën ë-C3, de nieuwe 100% elektrische troefkaart van het Franse merk is vanaf nu te bestellen. Het is de auto die zeker gezien zijn prijs vol de concurrentie aan moet gaan met o.a. vergelijkbare modellen uit Azië. Maar eigenlijk nog belangrijker, het is een van de eerste betaalbare elektrische voertuigen die gezien zijn kosten (juist in private-lease) ook voor een veel groter publiek toegankelijk is. Hoge verwachtingen Normaal zijn we hier niet zo van de prijzen en al helemaal niet van vergelijkingen. Maar in dit geval maken we voor deze nieuwe Citroën toch maar een uitzondering omdat de verwachtingen van deze 'compacte B-segment crossover' voor Nederlandse markt behoorlijk hoog zijn. Die omschrijving blijft een dingetje en zegt eigenlijk dat het een kleine SUV is, waarbij je als bereider nog steeds het gevoel hebt iets hoger te zitten. Eigenlijk een uitgelezen model voor stedelijk gebruik, al zal menig jong gezin of ZZP'er er net zo blij mee zijn. Het is misschien wel gelijk je eerste echte elektrische ‘voiture’, want hij komt wel uit Frankrijk. Deze potentiële hit van Citroën krijgt een prijs mee 24.920 inclusief alles. Private-lease liefhebbers gaan 359 euro per maand betalen, of als instapper 298 euro per maand inclusief SEPP-subsidie. Dit geldt alleen voor een contract o.b.v. 72 maanden, 5.000 km per jaar en met 12 aantoonbaar schadevrije jaren.

CITROËN e-C3 verkrijgbaar in 2 uitvoeringen De nieuwe Citroën ë-C3 komt op de markt in 2 uitvoeringen. Een Citroën ë-C3 You en de Citroën ë-C3 Max. De eerstgenoemde, de Citroën ë-C3 You is het instapmodel. Deze is als model standaard uitgerust met onder meer LED-koplampen, Citroën Advanced Comfort-vering, Active Safety Brake, Citroën Head-Up Display-systeem, en Smartphone Station voor infotainment. Verder heeft hij parkeersensoren achter, cruisecontrol, airconditioning en zes airbags. De Citroën ë-C3 MAX is aanzienlijk duurder en is verkrijgbaar vanaf 28.790 euro. Voor die 4.500 euro extra krijg je wel wat meer luxe, comfort en uitstraling. Zo heeft de ë-C3 Max lichtmetalen 17-inchwielen, een 10,25-inch touchscreen, Citroën Advanced Comfort-stoelen, LED-achterlichten, automatische airconditioning, 3D-navigatie, een inductielader voor smartphones en een achteruitrijcamera. Beide modellen komen aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Als particulier profiteer je hierbij van 2.950 euro overheidssubsidie op de catalogusprijs. Elektrisch laden en de range De nieuwe Citroën ë-C3 is uitgerust met een 44 kWh-batterij die goed zou moeten voor een actieradius van ten minste 250 kilometer. Rij je echt veel in de stad dan kan het bereik zomaar oplopen tot ruim boven de 300 km. Heb je een thuislader dan hoef je al helemaal niet na te denken over het bereik en anders moet je leren praktisch om te gaan met elektrisch rijden. En zodra je dat doet merk je gelijk dat alle verhalen over range er totaal niet toe doen. Je went immers in no-time aan het bereik van de auto. De Citroën ë-C3 heeft optioneel een 3-fasen 11 kW-boordlader (altijd doen) en een DC-snellaadvermogen tot 100 kW. Aan een snellader kun je in de ideale situatie je ë-C3 binnen een half uurtje opladen van 20 tot 80%.

Fietsendragers en te zware e-bikes Citroën geeft aan een maximaal trekgewicht (geremd) van 600 kilogram, met een kogeldruk van 61 kilogram. Deze zou ruim voldoende moeten zijn voor een fietsendrager inclusief twee e-bikes. Voor dat laatste moet je echt even hoofdrekenen want een zwaardere uitvoering van een fietsendrager geschikt voor e-bikes met 2 fietsen komt vrijwel aanzienlijk zeker hoger uit. Juist omdat deze ë-C3 zomaar ook de doelgroep van senioren kan gaan aanspreken is het goed dat vooraf even uit te rekenen en voor te leggen bij de leverancier waar de auto wil aanschaffen of gaat leasen.