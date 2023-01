Citroën Ë-C4 X fastback en het einde van de SUV

De Citroën Ë-C4 X fastback moet een alternatief worden voor conventionele hatchback- en SUV-modellen. Het enige wat er aan op valt te merken is dat het merk spreekt over een tijdloze finesse van een ruime vierdeurs. Dat komt niet helemaal overeen met spraakmakend, juist omdat ze met het design van de Ë-C4 X de traditionele opvattingen over autodesign willen uitdagen. Die twee samen kunnen niets anders opleveren dan een compromis en volgens mij past dat niet bij de ambities van het moederbedrijf en ook niet bij Citroën. Uiteindelijk gaat de markt zelf wel beslissen of zij deze charmante Fransoos met Spaanse DNA gaat omarmen.

De contouren van Stellantis, het moederconcern van Citroën , worden steeds duidelijker zichtbaar. De toekomst van de vloot van Stellantis is elektrisch en heeft een stekker. Na recente introducties van Peugeot, Opel, Fiat en Jeep is het nu de beurt weer aan Citroën om met inmiddels hun tweede volledig elektrische auto op de markt te komen. Het Franse merk lanceert in Spanje (op de plek waar deze nieuwe Citroën wordt gebouwd) de Citroën Ë-C4 X met puntjes op de Ë.

Citroën Ë-C4 X

De nieuwe Citroën Ë-C4 X moet het gat van het Citroën-aanbod tussen de C4 en C5 X gaan opvullen en doet dit dus met een volledig elektrische auto, in ieder geval wat Nederland betreft en dat vraagt enige uitleg. Citroën heeft een eigen agenda. De nieuwe Citroën Ë-C4 X wordt alleen op de markt gebracht in wat zij omschrijven als toonaangevende markten voor geëlektrificeerde auto’s. Dat betekent sowieso Nederland want EV's zijn hier populair. Het betekent ook dat de 'gewone' C4 X hier niet op de markt gaat komen. De Ë-C4 X die hier wel op de markt komt heeft een 100 kW (136 pk) elektromotor en met een bescheiden accupakket van 50 kWh. In praktijk betekent het dat dit voldoende moet zijn voor een range tussen de 300 en 350 km.

Voor andere markten zijn er ook schone en efficiënte verbrandingsmotoren, in de vorm van de bekende PureTech turbo-benzinemotoren en de BlueHDi dieselmotoren.

De Citroen Ë-C4 X en het einde van de SUV

De marktintroductie van deze nieuwe Citroën komt wel op het ‘moment suprême’. Want op hetzelfde moment strooit Vincent Cobee, CEO van het Franse merk met wat spraakmakende teksten. De populariteit van de SUV is over en dat komt door de komst van elektrische auto’s. Om dat nog even extra lading te geven geeft hij aan dat elektrische SUV’s te zwaar zijn en hun berijders in de toekomst worden gezien als ‘terroristen’. Was getekend Vincent Cobee.

Dat zijn nog eens teksten die echt wel eerst gewogen moeten zijn op PR-waarde. Visionair zijn de uitspraken niet en mogelijk ingegeven omdat de Franse regering snode plannen heeft om de belasting op auto’s te laten bepalen door het gewicht. Was Cobee op de CES in Las Vegas geweest dat had hij kunnen zien dat de toekomst van auto’s er heel anders uit ziet. Modellen (juist hoger) met veel meer ruimte en comfort en accu’s veel kleiner maar wel weer met veel meer laadvermogen.

In de context van de nieuwe, voor Nederland Citroën Ë-C4 X, is de tekst wel ondersteunend want het nieuwe model is een sedan die wel hoog op z’n poten staat. Een auto tussen de C4 en de beduidend grotere C5 X. De weg richting de populaire C5 Aircross Plug-in Hybrid lijkt hiermee ten einde. Die hebben we niet zien aankomen maar is blijkbaar wel realiteit wat Citroën betreft.