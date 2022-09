Citroen Oli hoe leuk kan een conceptcar zijn

Citroën heeft zojuist in Parijs haar nieuwste concept car gepresenteerd, de Citroën Oli een verbastering van All-e waarvan de betekenis zich laat raden. Voor wie niet van modern design houdt, van het zoeken naar uitersten maar wel verliefd is op vooral de rijke historie van het Franse merk is de Citroën Oli even schrikken. Als Elon Musk met een dergelijk design komt knikken we overigens als iets vanzelfsprekend. Maar niets is minder waar, Citroën heeft 'the balls' om ook in Frankrijk een nieuwe definitie van modern design te presenteren. En de Oli is daarvan de overtreffende trap. Binnen PSA, tegenwoordig Stellantis, was het Franse merk altijd wel een beetje een buitenbeentje. Met veel meer bravoure wist het merk decennialang hun klanten aan zich te binden met verrassende ontwerpen met misschien de Citroën C4 Cactus wel als uitschieter. Dat stukje avant-garde zorgde ooit voor de introductie van DS, tegenwoordig een luxury brand binnen het nieuwe concern. Maar allez, we zijn in Paris en Citroen gaat door met nieuwe verrassende concepten.

Het nieuwe concept van Citroen heeft een frisse nieuwe stijl die dwars tegen alle ergonomische aspecten in weet te gaan. Bedenk het maar want een rechte voorruit onder een hoek van 90 graden is redelijk abrupt. Vanaf de zijkant lijkt het wel als of het eerste ontwerp ooit symmetrisch was waarbij voor- en achterkant identiek waren. Pas daarna is er letterlijk een hoek weggesneden, wat resulteerde in het Oli design. Laten we er maar gelijk een soortnaam aan geven toch. Waarschijnlijk zijn ze bij Lego al bezig er een model van te maken want de Oli neigt met zijn vormen redelijk naar het Deense design van auto’s. Wie creatief is, ziet zoveel opvallende details en alleen al daarom is het leuk naar Oli te kijken. Je wilt hem eigenlijk als schaalmodel oppakken en daarna van alle kanten goed bestuderen. De Oli is speels vernieuwend op een manier dat je denkt, come on Citroën, nu waarmaken, niet gaan terugtrekken en bijschaven, maar hem binnen 12 maanden op de markt brengen. De orderboeken zijn vanaf 1 november geopend. Tot zover de mening van de auteur.

Citroën Oli

Citroen heeft voor de introductie van de Citroën de merkwaarden in vier mootjes gehakt: de impuls, de ambitie, de vindingrijkheid en de missie.

De Oli impuls

De Citroen Oli komt voor uit de Ami, het tweelingzusje van de Opel Rocks-e, waarbij mobiliteit vooral leuk en betaalbaar moet zijn en passend bij elke levensstijl. Gezien zijn formaat zal de prijs van een dergelijk concept evenredig zijn. Verder praat Citroën van een conceptuele vormgeving. Dat klinkt helaas dan weer wat terughoudend.

De Ambitie van Oli

De Oli-ambitie is om naast bovenstaande betaalbaarheid een soort van rijdend laboratorium te worden waarin veel nieuwe technologieën worden toegepast. Dat klinkt als 'leuker kunnen we het niet maken' en laten we hopen dat Citroen dit echt gaat waarmaken.

Oli en vindingrijkheid

De vindingrijkheid is dat Oli geen auto is maar een multifunctionele dagelijkse uitbreiding van je leven die even nuttig is wanneer je nu wel of niet rijdt. Zo omschrijft Citroën Oli als een ‘Elektrisch apparaat’ met slimme V2G- en V2L-mogelijkheden en kracht voor plezierig rijden en leven.



Ik moet toegeven dat het vindingrijk is om een auto niet langer te beschouwen als een auto maar als een lifestyle object dat mijn leven leuker gaat maken. Ik blijf zeggen Citroën, doe het, maak het waar anders is het echt alleen tekst.



De missie van Oli

De missie van Oli staat eigenlijk al beschreven in bovenstaande waarden. Oli is een concept dat mobiliteit moet bieden voor iedereen met als doel het leven leuker te maken met een zo laag mogelijke impact op het milieu.



De designtaal van Oli gaan we straks terugzien in toekomstige productiemodellen. Maar echt leuk wordt het pas als Oli geen concept is maar gewoon ‘the nice next thing’ omdat we niet langer auto mogen zeggen. #teamfanofOli