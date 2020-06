Citroën komt met volledig nieuwe C4 en een ë-C4 met stekker

Het enige echte eigenwijze Franse merk Citroën lanceert binnenkort een volledig nieuwe Citroën C4 en tevens een 100 procent elektrische uitvoering die de naam ë-C4 gaat krijgen.



SUV Coupé, Coupé Crossover of Berline Compacte

Als traditionele automerken praten over een elektrisch offensief dan ontstaat er altijd kortsluiting bij de naam. Hoe we dat ë-C4 gaan uitspreken is nog raden. Eigenwijze Nederlanders, dol op elektrische voitures, gaan hem natuurlijk straks betitelen al de elektrische C4, de C4-e en de C4 Electric. Belangrijker is dat deze nieuwe Citroën C4 er gewoon top uitziet met prachtige lijnen en gelukkig ook nog steeds die redelijk uit de kluiten gewassen fraai gestileerde neus heeft. Deze nieuwe C4 wordt nu Crossover genoemd, Hatchback, een SUV Coupé, een Coupé Crossover maar ook als 'La Berline compacte' door het hoofdkantoor in Parijs.



Citroën kondigt aan dat ze zich met de nieuwe C4 vol gaan richten op een terugkeer in het C-segment: een automotive classificatie die overigens met de komst van elektrische auto’s zijn relevantie aan het verliezen is. Ondanks een aardige tekst laat Citroën nog niet echt veel los. De aankondiging omschrijven we het liefst als professioneel lekken naar alle media. Apple doet dat duidelijk genuanceerder. Er is wel een 'One More Thing' parallel met Cupertino want tijdens de introductie op 30 juni schijnt er nog iets verrassends te worden gepresenteerd voor de voorste rij in de auto.