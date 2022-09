Dit is de nieuwe, moderne merkidentiteit van Citroën

Tegelijk met het nieuwe logo introduceert Citroën ook een nieuwe corporate identity en een nieuw motto: ‘Nothing moves us like Citroën’.

Het nieuwe Citroën-logo is een nieuwe interpretatie van het oorspronkelijke logo dat oprichter André Citroën gebruikte. Dat logo was geïnspireerd op de succesvolle producten van zijn eerste onderneming, een metaalbewerkingsbedrijf dat tandwielsystemen met schuine vertanding produceerde. De bekende ‘doubles chevrons’ in het logo en de verwijzing naar de tandwielen met schuine vertanding vormen sindsdien de kern van Citroëns identiteit.

Citroën onthult vandaag zijn nieuwe merkidentiteit en logo. Ze luiden een nieuw tijdperk van durf, emotie en dynamiek in voor het inmiddels al 103 jaar bestaande merk. Het stimuleert Citroën in zijn streven om elektrische mobiliteit bereikbaar te maken voor iedereen. Dat is geworteld in het DNA van Citroën, dat staat voor betaalbaarheid, durf en het welzijn van de klant.

Opvallend is dat de nadrukkelijk verticaal gerichte ovaal het uitgangspunt is naar een nieuwe richting in Citroëns designtaal. Daarin wordt het opvallende nieuwe logo een direct herkenbaar stijlelement op alle nieuwe modellen van Citroën.

De kern van de nieuwe merkidentiteit van Citroën is de evolutie van het logo – de ‘doubles chevrons’ – met de tiende restyling ervan sinds de oprichting van de onderneming in 1919. De chevrons zijn voortaan breder en komen nadrukkelijker tot uiting in de zacht gelijnde, verticale ovale omlijsting van het logo.

Het nieuwe Citroën-logo wordt ingebed in een frisse en allesomvattende nieuwe corporate identity, die onderstreept dat Citroën zijn missie om elektrische mobiliteit bereikbaar te maken voor iedereen sneller uitvoert, terwijl het zijn DNA bewaart waarin toegankelijkheid, durf en welzijn van de klant is verankerd.

Een essentiële doelstelling was om elementen te introduceren die zijn geïnspireerd door merken buiten de auto-industrie, bijvoorbeeld cosmetica- en kledingmerken. Daarmee wil Citroën de warme kant van het merk naar voren brengen, die prettig is om te zien ongeacht de omgeving. De nieuwe identiteit is bijvoorbeeld zorgvuldig vormgegeven met een pure en vereenvoudigde gebruikersinterface, zodat klanten een gevoel van rust ervaren tijdens hun hele digitale reis met Citroën, van woonkamer tot showroom.

Ook heeft Citroën bijzondere zorg besteed aan het ontwerp, om ervoor te zorgen dat de digitale ervaring voldoet aan zowel de verwachtingen van klanten op het gebied van ergonomie en esthetiek – inclusief de mogelijkheid van een ‘donkere modus’ – als aan de veeleisende vereisten voor online verkoop.

Verder is een nieuwe animatietaal in ontwikkeling waarmee de nieuwe identiteit wordt geïntegreerd in alle digitale touchpoints, zowel in de auto via HMI-schermen als daarbuiten in de My Citroën-app. Zodoende wordt klanten een interessante en samenhangende Citroën-ervaring geboden.

De nieuwe identiteit zal ook verder gaan dan de digitale omgeving en toepassing van het nieuwe logo op en in de nieuwe Citroën-modellen. Alle elementen van Citroën krijgen de nieuwe merkidentiteit, van merchandising tot documentatie en bewegwijzering bij dealers en in bedrijfsgebouwen. De nieuwe bewegwijzering is niet alleen lichter, efficiënter en energiebesparend, maar ook vrij van chroom, zodat alles beter te recyclen is.

Het comfortabele en vertrouwde winkelinterieurconcept ‘La Maison Citroën’ is weliswaar populair bij klanten, maar wordt toch verder verbeterd. Een fris, vereenvoudigd kleurenpalet en nieuwe belettering, gebaseerd op de huidige eigen lettertypen van Citroën ondersteunen het nieuwe logo en versterken de nieuwe merkidentiteit. Wit en grijs vormen de rustige basiskleuren in de merkidentiteit van Citroën. Het merk introduceert nu twee kenmerkende contrastkleuren die in details en op specifieke gebieden worden toegepast.

De eerste is Bleu Monte Carlo – een belangrijke kleur uit de geschiedenis van Citroën en gebruikt op iconische modellen als de 2CV en de DS. De rustgevende kleur Bleu Monte Carlo keert binnenkort niet alleen terug in het autoportfolio, maar ook bij de kleuren die de merkidentiteit voor het (dealer)bedrijf bepalen. De tweede kleur is het zogenoemde Infra-Red, een energieke en onderscheidende roodtint die het momenteel gebruikte rood vervangt om een dynamisch contrast toe te voegen in fysieke, gedrukte en digitale toepassingen van de merkidentiteit van Citroën.

De nieuwe merksignatuur ‘Nothing moves us like Citroën’ wordt selectief gebruikt in bedrijfs- en productcommunicatie en bij activiteiten.

Evolutie en revolutie

Citroëns vernieuwde logo en corporate identity verwijzen, in combinatie met het motto ‘Nothing moves us like Citroën’, naar de aanstaande ommekeer in de manier waarop het merk de toekomst van betaalbare mobiliteitsoplossingen benadert en naar zijn streven naar ontspannen en zorgeloze dienstverlening aan klanten.

Het eerste tastbare bewijs van de ommekeer bij Citroën is een belangrijke conceptmodel van een gezinsauto die het merk eind september onthult en de nieuwe merkidentiteit uitdraagt.