Thule Epos 2: de meest veelzijdige fietsendrager

Wereldwijd zijn wij het fietsland bij uitstek. Fietsen zijn een onderdeel van onze cultuur en we gebruiken ze niet alleen voor onze dagelijkse activiteiten. We fietsen maar wat vaak voor ons plezier. Van korte fietstochtjes in de regio tot lange fietstochten via de ontelbare fietsroutes dwars door Nederland. Dat doen we op een traditionele fiets, steeds vaker met een gravel-bike, e-bike of op een van de vele andere soorten sportieve fietsen.

Voor lange fietstochten, weekendjes weg in Nederland of op vakantie in Europa, gaan onze fietsen in de meeste gevallen altijd mee. Dat laatste gebeurt op verschillende manieren. Populair is om fietsen op het dak te plaatsen (meestal bij gebrek aan een trekhaak). Maar in de meeste gevallen staan ze bijna altijd achter op met behulp van een fietsendrager.

Door de overweldigende opkomst van e-bikes is er daar een verandering te zien. Het gewicht van de vaak veel zwaardere e-bikes en ook nog eens met dikkere banden (net als ATB’s) zorgt ervoor dat je fietsendrager vandaag nogal aan wat voorwaarden moet voldoen. Veiligheid staat voorop maar ook gemak is een onderwerp. Grote fietsendragers (voor 2 of 3 fietsen) zijn ronduit onhandig in gebruik.

Het is blijft sowieso een uitdaging als je verschillende fietssoorten netjes wilt ordenen en goed moet bevestigen, dat is letterlijk een hoop gedoe. Dit komt met name door de diversiteit van de verschillende frames (hoogte en dikte en vorm) die het extra lastig maken. Als laatste nemen fietsendragers ook nog eens veel plek in als je ze niet gebruikt.