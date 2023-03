​Fietsen kan veiliger met deze IoT-oplossing

De dode hoek: je fietst er zo in. Het gebeurt helaas regelmatig dat fietsers worden geschept door een vrachtwagen, omdat de chauffeur ze simpelweg niet kan zien. In Duitsland heeft T-Mobile daar met Deutsche Telekom en Spoke een oplossing voor bedacht. Dankzij het Internet of Things heeft het iets ontwikkeld om fietsers bewuster te maken van de gevaren op de weg.



De uitvinding heet Spokeware en bestaat uit hardware en software. Het gaat om camera’s en sensoren die fietsers en motorrijders op de hoogte stellen dat er verkeer in de buurt is, zodat zij er rekening mee kunnen houden op de weg. Zeker in een drukke stad zitten ongelukken in kleine hoekjes: in Duitsland is het in 78 procent van de fietsongelukken zo dat die in binnensteden plaatsvinden. Daar zijn ook veel meer verschillende verkeerdssituaties dan op een weg naast een boerenvaart.

Spokeware

In de stad is het druk, zijn er vaak veel meer kruispunten en is opletten nog belangrijker. Een auto die rechtsaf slaat maar een rechtdoorgaande fietser over het hoofd ziet: het is schering en inslag. Het is natuurlijk uiteindelijk vooral voor de autorijders een probleem wanneer ze een fietser aanrijden waar het gaat om verantwoordelijkheid, maar je wil uiteindelijk als fietser ook veilig van a naar b komen. Op je telefoon, die je op je stuur klikt, krijg je op een soort Google Maps-achtig systeem te zien dat er een auto achter je rijdt. Op die manier weet je dat je niet plotseling linksaf kunt slaan of keihard op de rem moet gaan staan.

Eén van de grote uitdagingen bij het slimmer maken van wegen is dat er zoveel verschillende typen verbindingen en providers zijn. Een voertuig moet dan steeds wisselen van verbinding en van aanbieder. Daar hebben T-Mobile en Deutsche Telekom nu iets op gevonden. Met hun Internet of Things-netwerk wordt low-latency snelheid en de gigantische hoeveelheid data die nodig is om met het wereldwijde Spoke-netwerk te verbinden mogelijk gemaakt.

Spoke heeft het zogeheten C-V2X10x-systeem (Cellular Vehicle-to-Everything) ontwikkeld waarmee directe communicatie kan plaatsvinden tussen auto’s en fietsers. Dat wordt via LTE en 5G bewerkstelligd, met behulp van camera’s. Fietsers krijgen op hun telefoonscherm een melding wanneer er een auto in de buurt rijdt, terwijl auto’s op hun dashboard ook meldingen kunnen krijgen om ze extra alert te maken op fietsers.

Ook in Nederland

Zo’n systeem zou in Nederland ook erg mooi zijn, en misschien zelfs wel essentieel. We schijnen in Nederland 23 miljoen fietsen te hebben en die worden ook volop gebruikt. De gemiddelde Nederlander zou wel 250 to 300 fietsritten per jaar maken. Dan zou het toch fijn zijn als die op onze soms zeer gevaarlijke kruispunten net even wat veiliger zouden zijn en dat kan dankzij het Internet of Things.

De reden dat T-Mobile hier in Duitsland mee is gestart, dat is omdat het bedrijf in handen is van Deutsche Telekom. Sowieso is men in Duitsland iets fanatieker met smart oplossingen dan wij in Nederland. Zo zijn daar ook veel postbusjes van Deutsche Post te vinden die semi-zelfrijdend, elektrisch en slim zijn. In Nederland zijn de uitdagingen qua infrastructuur echter vrij groot, juist omdat we zo klein en dichtbe’weg’d zijn. Tegelijkertijd is de noodzaak er voor fietsers en automobilisten zeker om hulp te krijgen bij het bewust zijn van andere weggebruikers.