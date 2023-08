Gazelle Ultimate T10 HMB: alleskunner van Nederlandse bodem

Het aanbod van e-bikes groeit ieder jaar net zo hard als het aantal soorten en smaken. Er is letterlijk voor iedereen wel een e-bike te bedenken. Populair zijn de Urban e-bikes, vooral vanwege hun strakke design. Dan heb je de speed pedelecs: supersnelle e-bikes met elektrische ondersteuning die snelheden halen tot 45 km/uur. En dan nog de elektrische bakfietsen, die net als de urban e-bikes populair zijn in een stedelijke omgeving. De grootste categorie is echter de reguliere e-bikes met trapondersteuning tot 25 km/uur.



Sinds de komst van de e-bike in 2013 rijden er al meer dan 3 miljoen mensen op een e-bike. Dat ze populair zijn is niet langer een understatement. In het enorme aanbod is het niet makkelijk kiezen. Wat voor type kies je? Met of zonder uitneembare accu, wat voor zithouding (design), een ketting of een riem..? En dan is er ook nog de vraag hoeveel geld je eraan wil uitgeven.

Gazelle Ultimate T10 HMB

Uit dit enorme aanbod van fietsen hebben wij een alleskunner gekozen: de Gazelle Ultimate T10 met een 625 Wh accu. Een fiets die voor iedereen geschikt is. Om dat te ervaren gaan we er maar eens een langere periode mee op pad, zodat we antwoord kunnen geven op de vraag: Is dit echt een alleskunner met veel mogelijkheden en een prima uitrustingsniveau? Om dat te testen slaan we de stadse ritjes maar eens even over en gaan we op zoek naar de grenzen van deze sportieve e-bike.