Honbike Uni4: de perfecte Long Range E-bike voor iedereen

De e-bike is verkrijgbaar in zwart of wit en is gemaakt van vliegtuigkwaliteit aluminium. Beschikt over een uniek minimalistisch frameontwerp dat stijlvol en stevig is vanwege treksterkte van meer dan 400mpa (33% hoger dan het traditionele aluminium frame). Door veel van de laspunten te verwijderen, zorgt het Uni4 frame voor een zeer efficiënte productie, dit vermindert het verbruik van aluminium materiaal en daarnaast is de Honbike Uni4 dus comfortabel voor zowel mannen als vrouwen.

En door die populariteit komen er ook steeds meer e-bike aanbieders bij. De meest recente die de Nederlandse betreedt is Honbike. Daar maakt men e-bikes die zijn ontworpen voor plezier en vrijheid, en ontwikkeld voor veiligheid en duurzaamheid. Of jij nu iedere dag pendelt naar je werk, in het weekend lekker naar zee wilt fietsen of voor het eerst een e-bike uit gaat proberen, de nieuwe Honbike Uni4 e-bike is voor alle omstandigheden een perfecte reisgenoot.

E-bikes. In Nederland zijn we er dol op . Twee jaar geleden al was de helft van alle verkochte fietsen een e-bike. En dat zal alleen maar verder toenemen. Komt natuurlijk omdat we al een geweldige infrastructuur voor fietsen hebben. En ben je eenmaal aan je een e-bike gewend, dan pak je niet snel meer terug naar een normale fiets.

Weinig onderhoud

Bij aflevering heb je even een klein klusje om de e-bike in elkaar te zetten. Maar dat is tevens een mooie gelegenheid om wat meer te leren over je Uni4. Honbike zet namelijk vol in op duurzaam en onderhoudsvrij. Er is geen traditionele ketting meer aanwezig, maar een onderhoudsvrije riem die meer dan 10.000 km meegaat. Deze garandeert schone kleren en handen na elke rit, en het TRU-magnesium wielontwerp bestaat uit één stuk wat betekent dat er geen extra kalibratie nodig is om je wielen gebalanceerd te houden. Mocht er toch een keer iets misgaan met slijtage gevoelige onderdelen, dan is alles behalve de motor, wielen en het stuur gemakkelijk bereikbaar voor de lokale fietsenmaker of handige doe-het-zelver.

Actieradius

De Uni4 beschikt over een geïntegreerde lithium-ion batterij van 432Wh. En heeft indien volledig opgeladen een bereik van zo'n 100 kilometer. Check voordat je een mooi ritje gaat maken altijd even of de batterij volledig is opgeladen. Het is als de e-bike ver leeg is zo'n 4 à 4,5 uur opladen voor een volle batterij.

Fietsmodi

Als je het voor het eerst op een e-bike stapt is het aan te raden om te beginnen in de eco modus. Als je de Uni4 daarna eenmaal gewend bent kan je ook de City en Sport (de snelste) modi uit gaan proberen. Moet je even een stuk te voet, ook daar is aan gedacht met een speciale walk mode. De fiets gaat dan vooruit (zo'n 6 km/u) en je zal ook op het display zien dat deze modus is geactiveerd.