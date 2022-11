Hummer wordt met e-bike nog een beetje duurzamer

De e-bike, die in opdracht van Hummer gebouwd wordt door Recon, is – zoals je van een Hummer mag verwachten – bepaald geen standaard modelletje . Uiteraard heeft hij ook geen standaard prijskaartje, al is 3.999 dollar eigenlijk nog best te doen, vergeleken met sommige e-bikes die tegenwoordig in de showrooms van fietsenwinkels staan. Hummer meldt wel dat het hier om een introductieprijs gaat, dus het zou zomaar kunnen dat hij na de introductieperiode (een stuk) duurder wordt.

Drie rij modi

Omdat beide wielen van de Hummer e-bike van een elektromotor voorzien zijn, is het mogelijk om de fiets in drie verschillende rijstanden te gebruiken. In de Cruise modus wordt alleen het achterwiel aangedreven. Bij de Traction modus wordt alleen het voorwiel aangedreven. In de Adrenaline stand fiets je met ‘all-wheel’ aandrijving. Voor nog meer rijcomfort zorgen onder andere het Shimano pakket en een verstelbare verende voorvork.

Of de Hummer e-bike ook bij ons verschijnt, is nog niet bekend. In de VS is hij vanaf nu wel al te bestellen. De eerste exemplaren worden nog voor de Kerstdagen uitgeleverd.