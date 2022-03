Eerste Hummer EV's de weg op in Amerika

De Hummer, of Humvee, een schier onverwoestbare militaire monster truck, werd populair tijdens en na de eerste Golfoorlog (1991). Het voertuig was robuust, kogelvrij, loodzwaar en stond model voor Amerikaanse onoverwinnelijkheid. Die eerste Golfoorlog was immers Amerika’s manier om het trauma van Vietnam te verwerken. Geen wonder dat de Hummer, net zoals de Willy Jeep na de WOII, razend populair werd. Enige probleem: hij was niet alleen schier onverwoestbaar, maar voor de gemiddelde autorijder ook schier onbetaalbaar, zeker in de militaire uitvoering. Een kwart miljoen dollar was een normale prijs voor de gepantserde woestijn-jeep.

Van H1, H2 en H3 naar EV

Dus bedacht Hummer dat ze commerciële modellen gingen maken. De H1 leek nog het meest op het origineel. Die kostte destijds (1992) zo’n 50.000 dollar. De H2 en H3 waren duidelijk modellen die wel nog de naam en (deels) looks van een Hummer hadden, maar nauwelijks nog een militaire uitstraling. En nu heeft Hummer inmiddels ook al volledig elektrisch aangedreven modellen. Voor veel Amerikanen moet dit toch het ultieme bewijs zijn dat het einde van de 5+ liter achtcilinders definitief in zicht komt. Ik bedoel, als zelfs Hummer de brandstofmotor vaarwel zegt…

Hummer pakt het meteen groots aan. De komst van de eerste EV werd een paar jaar geleden al min of meer aangekondigd. Inmiddels staan al acht modellen op de planning. Vier pickup’s en vier SUV’s. Eind 2021 werden de eerste exemplaren het eerste model, de Pickup versie van de Hummer EV 1 edition, afgeleverd. Alle andere modellen volgen tussen de zomer van dit jaar en de lente van 2024. Tenminste, als alles volgens planning verloopt.

De eerste twee modellen, de Pickup en SUV uitvoeringen van de Hummer EV Edition 1 zijn overigens allemaal al uitverkocht. De prijskaartjes van de elektrische Hummers liggen tussen 80.000 en 110.000 dollar. Dat is voor de gemiddelde (elektrische) autorijder nog steeds veel geld, maar het staat in geen verhouding tot de kwart miljoen die ooit voor een gepantserde Humvee neergeteld moest worden.