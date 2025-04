Fiat Grande Panda Kartell: Een liefdesbrief aan Italiaanse creativiteit

Na de verrassende Fiat 600e, een elektrische auto met flair, gevoel en Italiaanse eigenwijsheid is het tijd voor nog een nieuwe liefde. Tijdens de Salone del Mobile 2025 in Milaan presenteerde Fiat in samenwerking met het legendarische designmerk Kartell de Grande Panda Kartell. Wat door de naam misschien bedoeld is als een doorsnee EV-concept in de lange reeks van modellen is volledig uit de hand gelopen want deze Grande Panda in Ferrari rood is veel meer een stijlvol statement dat de lijnen tussen mobiliteit en design laat vervagen.

Een creatieve botsing van design en emotie

Het is de dichterlijke vrijheid van een liefhebber van Italian design. Deze Fiat Grande Panda Kartell is een conceptauto met een verhaal. Geboren uit de samenwerking tussen twee iconen van Italiaans design, Fiat en Kartell, combineert de Grande Panda duurzame innovatie met een wel heel uitgesproken stijlgevoel. Het is mix van alles waar Fiat voor staat gecombineerd met de speelse designkracht van Kartell toe die hun meubels wereldberoemd onbetaalbaar heeft weten te maken.

Het resultaat is een laboratorium op wielen, waarin materialen, vormen en ideeën uit twee werelden samenkomen. Geen gimmick, maar een visie op hoe mobiliteit aanvoelt als het ontworpen wordt met het hart.

Rood van buiten, blauw van binnen

Het exterieur is gespoten in een energieke, dieprode kleur, een eerbetoon aan Kartells visuele identiteit maar oh zo verboden aan Italiaanse bolides. Binnenin word je ondergedompeld in Tasmania Blue: een diepe, koele kleur die toch warmte uitstraalt dankzij stoffen zoals Pop-canvas. Het interieur voelt aan als een salon.

Overal zijn subtiele verwijzingen naar Kartell verwerkt. Denk aan het ‘kk’-monogram in de bekleding, 3D-texturen, en een verborgen miniatuurversie van een iconische Kartell-lamp in het dashboard. Het is een knipoog, een easter egg, een stukje kunst voor onderweg.