Fiat 600e de elektrische auto waar je wél blij van wordt

In een tijd waarin bijna elke elektrische auto eruitziet alsof hij met een liniaal is getekend, kom ze vanuit het Fiat Style Center in Turijn toch weer met iets onverwachts. De nieuwe Fiat 600e, een auto met een ziel. Geen standaard-gestroomlijnde bolide die als een onopvallend mutsje tussen al even niet opvallende soortgenoten wordt gepositioneerd maar een auto met een karakter, charme en met precies dat vleugje Italiaanse eigenwijsheid. Eindelijk doen ze dat waar ze in Italië juist ze goed in zijn, en dat maakt deze nieuwe 600 juist zo leuk.

Voor mij is het de opvolger van de Fiat 500X, al mag je dat geloof ik niet zeggen. Jammer maar zo voelt het wel. Wie denkt dat dit de grote broer is van de Fiat 500e is, prima maar als je goed naar kijkt is deze 600e in alles de spirituele én technische opvolger van de Fiat 500X. Maar dan beter, zeg maar gerust veel beter. Hij is moderner, minstens zo ruim, voelt lichter aan, rijdt echt uitzonderlijk en heeft in alles een design wat veel meer in balans is en wat ontegenzeggelijk ‘molto’ Fiat is. De proporties kloppen.

Deze nieuwe 600 (in naam dan) zorgt voor een frisse, eigentijdse look. Fiat 2.0, zonder de designtaal van ‘toen’ te verliezen. Wie Fiat is zijn hart draagt ziet deze 600 zo vanaf het dak van de befaamde Lingotto fabriek (Turijn) naar beneden rijden, alsof de tijd even heeft stilgestaan.