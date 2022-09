​Deze Fiat 500X heeft een bijzonder Italiaans jasje

En die wil je dan ook absoluut hebben: de Fiat 500X Yacht Club Capri met een open panaromadak. Da’s de eerste in de Fiat 500X-range. De kap – genaamd Dolcevita doet haar naam dan ook eer aan, het zonnige leven stroomt de auto in.

Maar je wordt sowieso blij van deze Blue Venezia-kleurige prima donna. Een blauwe lust voor het oog en tot in detail uitgewerkt. Zo zijn de spiegelkappen en deurgrepen afgewerkt met geborsteld chroom en de taille wordt benadrukt door een subtiele lijn die de echte yacht-look benadrukt. Dit doet trouwens ook het mahonie-dashboard en de versnellingspook. De wit lederen stoelen met een strakblauw 500 stiksel op de rugleuning maken het yachtgevoel helemaal af. Maar het leukst zijn toch wel de subtiel zeeblauwe elementjes, op het stuur, de flanken en zelfs op de 18-inch lichtmetalen velgen van deze blue beauty. De ruimte in deze subtiele SUV is aangenaam, ook achterin is het goed toeven. En met een laadvermogen van 350 liter, pak je spullen maar in voor een onvergetelijke roadtrip.

Soepel op de weg in de Yacht Club Capri Dat ze er dus lekker uitziet, hebben we nu wel geschetst. Maar hoe rijdt ze? Zoals een Fiat 500X behoort te rijden. Deze SUV ligt solide op de weg zonder franje, degelijk en soepel. Onder de motorkap zien we een nieuwe 1.5 turbomotor, de 48-Volt/15-kW e-motor en de nieuwe 7-traps automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. Met een 130 pk sterk benzineblok en 240 Nm aan trekkracht. Dit wordt ondersteund door een BSG (belt start generator) elektromotor voor een stille, 100% elektrische start. En dat rijdt best goed, heel fijn is het rustige optrekken van de elektromotor met een zachte overgang naar de benzinemotor. Met de elektromotor rijd je tot 20 km/u en 3 kilometer volledig elektrisch. Het is een hybride dus de accu wordt automatisch opgeladen bij afremmen. De voordelen hiervan zijn direct merkbaar: meer rijplezier, rustiger filerijden en meer rijcomfort. Da’s keihard genieten van twee werelden.

Elektrische snufjes en eindelijk, Apple Carplay In het mahonie dashboard zien we subtiele knopen in stijl en bovenop een 7-inch touchscreen met bleutooth etc. En ja hoor, gelukkig heeft Fiat zijn UCONNECT™ uitgebreid met Apple Carplay en Android Auto. Leuke standaarddingetjes in de Fiat zijn verder cruise control, witleren stuurtje met audiobediening, airco, extra getinte ramen en de 18-inch lichtmetalen velgen. Mooi pakketje zo, en dat voor een wel heel scherp vanaf prijsje.

Safe & Sound Veiligheid boven alles, moet Fiat gedacht hebben, want ook daar is de Fiat 500X Yacht Club Capri rijkelijk mee uitgerust. Zoals LED-verlichting, achteruitrijcamera, een legio Advanced Driver Assistance Systems als waarschuwingen bij vermoeidheid van de bestuurder en als er een ongeluk dreigt (kan m zelfs compleet stoppen). Daarnaast zijn er nog allemaal meer technische veiligheden zoals adaptive cruise control, Traffic Sign Recognition & Intelligent Speed Assist, Lane Assist en Blind Spot Assist. De zeer compleet uitgeruste Fiat 500X Yacht Club Capri> kun je nu bewonderen, rijden en kopen bij de dealer, vanaf € 39.990.