Citroën ë-C3 potentiële gamechanger voor de massa

Zoeken naar een EV beneden de 35.000 euro

Vind je dat allemaal nog te gortig, dan moet je wat keuze betreft die even bijstellen naar een voordeligere categorie voor auto’s van pakweg van tussen de 25.000 tot 35.000 euro. Daar valt best wat over te zeggen, want elektrisch rijden hoeft vandaag de dag niet per se duur te zijn. Er zijn steeds meer modellen onder de grens van 35.000, denk aan de Opel Corsa Electric, Renault Megane E-Tech, smaakmaker van het stel de nieuwe Renault 5, BYD Dolphin, Peugeot e-208 en de nieuwe Fiat Panda Electric. Met deze auto’s lever je dan vaak iets in op actieradius (zo’n 250 tot 350 km op papier), maar voor dagelijks gebruik, stadsverkeer of woon-werk is dat vaak meer dan voldoende. Daarbij zijn deze auto’s lichter, goedkoper in onderhoud en vaak alsnog verrassend compleet qua uitrusting. Zeker in combinatie met thuisladen of dynamische tarieven kunnen die in goed Nederlands, wat de total cost of ownership (TCO) nogal eens een stuk gunstiger uitpakken.

Zoeken naar een EV beneden de 25.000 euro

Om het dan nog maar even wat spannender te maken kun je natuurlijk ook op zoek gaan naar een elektrische auto beneden de 25.000 euro. Vanuit de markt zou die vraag steeds vaker moeten worden gesteld. Dat wordt het pas echt spannend en wordt het lijstje nog kleiner en kom je terecht bij auto’s als de Dacia Spring, de Dongfeng Box, Renault Twingo e-tech electric (nog niet op de markt), Hyundai Inster en de Citroën ë-C3. Die laatste wordt door de fabrikant een game-changer genoemd en valt op door zijn prijs, het relatief grootste bereik en de uitrusting. De vraag is dus of deze Fransoos dat kan waarmaken.

Citroën ë-C3: een gamechanger? Het zou zomaar kunnen

Met het argument dat elektrisch rijden alleen is voorbehouden aan mensen met een hoger budget is inmiddels wel achterhaald. Maar kun je aan de onderkant van de markt daar nog wat gaan toevoegen waardoor ook die prijsklasse een gooi doet om jou in een EV te krijgen. Bij Citroën willen ze met de introductie van de nieuwe ë-C3 daar radicaal verandering in brengen. Het moet goedkoper en het kan goedkoper, zonder gelijk met een elektrische Lada van te komen.

Voor nog geen 24.000 euro biedt het Franse merk een elektrische auto met een actieradius van 320 kilometer (WLTP) die we om het realistischer afronden naar 250 km wat nog steeds voldoende is voor het gemiddeld gebruik.

Zijn die kosten in werkelijkheid dan echt zo laag?

Dan wordt even hoofdrekenen voor gevorderden. Laten we uitgaan van een gemiddeld stroomtarief van 0,25 euro per kWh, dan betaal je ongeveer zo’n 3,50 euro per 100 km aan laadkosten. Rijd je 15.000 km per jaar, dan zit je op zo’n 525 euro aan ‘brandstof’ per jaar. Vergelijk je dat met een benzineauto, dan ben je al snel meer dan 1.600 euro per jaar kwijt aan de pomp.

Tel daar ook de lagere onderhoudskosten, geen wegenbelasting (voorlopig) en de mogelijkheid om slim te laden via dynamische tarieven bij op. In dat geval komt de total cost of ownership (TCO) uit op 0,20 per km, en dat maakt nogal wat uit. Hiermee lijkt elektrisch rijden voor veel meer mensen ook haalbaar. Als je dan ook niet al te veel concessies wil doen aan comfort zonder een absurd hoge prijs, maar wel lage gebruikskosten en een voor vele een zeer acceptabele actieradius, dan maakt het concept van de Citroën ë-C3 elektrisch rijden wel degelijk bereikbaar voor een grote doelgroep en ben je met recht een potentiële gamechanger voor de massa.