5 tips als je een auto wil gaan kopen

Je gaat de stap zetten: je gaat een nieuwe auto kopen. Heel erg spannend natuurlijk, maar waar begin je? Met deze 5 tips kom je sneller een stapje dichter bij die nieuwe bolide en rijdt je straks de auto die bij je past.



Bedenk van tevoren wat je wil

Natuurlijk kun je ook naar een autodealer gaan en dan pas bedenken wat je eigenlijk wil, maar je weet veel gerichter naar welke autodealer je het beste kunt gaan als je eerder al bedenkt wat je zoekt. Is het een woon-werkverkeer-auto waar je dagelijks uren in spendeert, of is het een boodschappenwagentje voor je moeder die er misschien eens per week een kwartier in rijdt? Bedenk ook hoeveel mensen er in de auto moeten passen, of wat voor spullen je er bijvoorbeeld in wil vervoeren. Wil je handgeschakeld, of liever een automaat? Het zijn allemaal overwegingen die je beter vast kunt afkaderen, zodat je beter weet naar welke auto’s je kunt kijken.

Kijk voor een tweedehands

Je hoeft natuurlijk niet voor een nieuwe bolide te gaan: er is een enorm grote keuze in tweedehands auto’s, zeker nu we al een tijdje gebruikmaken van elektrische auto’s, zijn daar ook steeds meer keuzes in te maken als het om occassions gaat. Een occasion kopen doe je bijvoorbeeld online of bij een plaatselijke autohandelaar. Zo betaal je meestal veel minder voor de auto in aanschafprijs en heb je ook nog een duurzame keuze gemaakt door geen nieuwe auto te kopen. Check wel zeker het laatste onderdeel van dit artikel, want dat is bij tweedehands auto’s essentieel.

Overweeg leasen

Het is tegenwoordig heel erg trendy om een auto niet te kopen, maar te leasen. Private lease komt heel veel voor, maar wat niet iedereen weet is dat je dit ook kunt doen met een gebruikte auto. Je hebt daarbij ook nog heel veel keuzes om te maken: hoe lang wil je leasen? Het voordeel is dat verder onderhoud aan de auto door de leasemaatschappij wordt betaald. Wel moet je boetes, brandstof en niet verhaalbare schade zelf betalen.

Denk aan de wegenbelasting

Misschien heb je de auto van je dromen gevonden, een Dodge Ram-pick-up: een prachtig ding, waarmee je ook nog veel kunt vervoeren. Het gevaarte kan je echter ook een flinke schok bezorgen, want qua wegenbelasting zal je merken dat deze auto een dure is. Kijk dus niet alleen naar welke auto je wil, maar ook welke negatieve kanten daar zoal aan kunnen vastkleven. De wegenbelasting is daarin waarschijnlijk een van de belangrijkste factoren om mee te nemen.

Controleer de historie van de auto

Niet van het merk of het type auto (hoewel, als je dat leuk vindt, zeker doen), maar controleer hoe specifiek de auto die jij wil kopen is onderhouden. Bekijk bijvoorbeeld wat de kilometerstand is en check of die klopt (dat staat in een NAP-rapport). Je kunt facturen of een onderhoudsboekje vragen aan de verkopende partij om zo een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van de auto, de zwaktes en hoe goed er voor de vierwieler is gezorgd.

