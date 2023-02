Zo kun je geld besparen op je auto

De snelste manier om geld te besparen als je een auto wil kopen, dat is om niet te kiezen voor een nieuwe bolide, maar een tweedehands. Er is niet voor niets zo’n florerende business in tweedehands auto’s: auto’s kunnen prima meerdere rondes mee. Ook een elektrische auto. Sterker nog, daar kun je subsidie voor krijgen. In 2023 is er 32,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een elektrische personenauto die een tweede leven krijgt. En, dat geldt ook voor lease-auto’s. Je kunt voor één auto 2.000 euro aanvragen.

Het zijn dure tijden. Hoewel de brandstofprijzen inmiddels niet meer zo dramatisch zijn als een half jaar geleden, is het alsnog geen goedkope hobby om een auto te bezitten. Maar ja, je zal hem maar net nodig hebben voor je werk of om je moeder die in een rolstoel zit te vervoeren. Heb je een auto nodig en wil je graag op de aanschaf of het rijden besparen? Dit is hoe je dat kunt doen.

Kies een kleine auto

Een kleine auto weegt vaak minder dan zijn grote zussen en is daarom goedkoper qua wegenbelasting. Natuurlijk is de lichtste auto het beste, maar vaak zijn lichte auto’s sportauto’s en naast dat die vaak niet zo makkelijk over de Nederlandse verkeersdrempels komen, zijn ze ook nog eens duur. Een gewone, kleine auto is dus een beter plan als het gaat om de wegenbelasting. Bovendien rijden ze in veel gevallen zuiniger, al hangt het er wel vanaf of je veel korte ritjes maakt of langere ritten.

De merkgarage links laten liggen

Als je een auto koopt van een bepaald merk, dan is het een vrij logische keuze om dan ook voor de officiële garage te gaan van dat merk. Echter is dat vaak niet de voordeligste optie. In sommige gevallen moet je naar de merkgarage, maar als het niet echt hoeft, dan kun je ook kiezen voor een gewone garage.

Doe ook 's winters de airco aan

Het klinkt onlogisch, al is een airco in de winter ook heel goed in het oplossen van beslagen ruiten, maar: doe je airco ook aan in de herfst en in de winter. Op die manier heb je namelijk minder kans dat er lekkage ontstaat. Je blijft het koelmiddel circuleren en smeert de compressor. Goed voor je auto, en die anti-beslagen ruimte is ook goed voor je zicht. Op meerdere gebieden dus een heel veilige optie.