Zo kun je geld besparen op je gasrekening

De ontwikkeling van de gasprijzen verandert elke dag. Op dit moment betaal je 2,70 euro voor een kuub gas. Een flink bedrag, zeker als je beseft dat een gemiddeld huishouden jaarlijks 1.300 m3 verbruikt. Gelukkig is er een energieplafond, maar het is alsnog verstandig om zoveel mogelijk gas te besparen. Voor je portemonnee, maar ook voor de planeet. Met deze tips lukt dat in een handomdraai.

Gas besparen Gas besparen kun je doen door kleine gedragingen aan te passen, maar ook door grotere projecten in huis te doen. We trekken ze in dit artikel uit elkaar. Zo heb je na het lezen van het artikel meteen een paar dingen die je zelf meteen anders kunt doen, met daarnaast inspiratie om eens te denken aan wat (lichte en zwaardere) aanpassingen aan je huis die in eerste instantie geld kosten, maar straks wel zorgen voor een besparing. Zet je thermostaat lager De makkelijkste en meest voor de hand liggende tip (maar ook de tip die het meest bespaard) is om je thermostaat lager te zetten. Je kunt hier per graad al 150 euro per jaar mee besparen. Nu kun je als je geschrokken bent van je gasrekening wel denken: ik zet hem op tien graden en ga wel onder een dekentje liggen op de bank, maar dat is niet goed voor je huis. Er ontstaat vochtvorming in je huis wanneer je de temperatuur in huis onder de 15 graden hebt, dus zorg dat je met je thermostaat altijd boven de 15 graden zit. Verder is het helemaal aan jou. Of je nou van 21 graden naar 20 graden gaat, of je van 20 graden naar 18 graden gaat: elke graad zorgt voor extra besparingen.

Verwarm alleen wat nodig is Heb jij vrolijk alle verwarmingen openstaan? Dat is niet zo handig. Waarschijnlijk zit je het grootste deel van de dag op de bank of in je kantoor. Zorg dus dat je die ruimtes verwarmt en in andere ruimtes (de zolder, je slaapkamer) lekker de knop dichtdraait. Specifieker verwarmen is beter voor je gasrekening en je merkt er zelf nagenoeg niets van. Makkelijk verdient, toch? Ben je trouwens iemand die vooral op één plek zit, dan helpt het ook om daar een dekentje neer te leggen en die over je heen te doen voor wat extra warmte. Douche kort 20 procent van je gasverbruik gaat op aan warm water. En waar gebruik je het meeste warm water? Juist, in de badkamer. Eén bad is ongeveer gelijk aan twee keer douchen, waardoor het beste nog steeds is om onder de douche te springen. Plus, dat kan waarschijnlijk ook wel korter. Heb je gesport? Spoel jezelf dan even 3 minuten met zeep af, in plaats van dat je 5 tot 10 minuten staat te poedelen. Wil je jezelf even wakker douchen? Zelfde verhaal: in een paar minuten ben je net zo nat en net zo ingezeept als in het dubbele daarvan, terwijl je gasrekening je een stuk minder ongelukkig zal maken.

Sluit je gordijnen Er komt via de ramen veel kou naar binnen en het gebruik van gordijnen zorgt voor een extra laagje tussen die kou en de warmte in je kamer. Doe ze wel open als er veel zon naar binnen kan schijnen, maar anders is het meestal beter om ze dicht te houden en de warmte lekker bij jezelf te bewaren. Radiatorfolie gebruiken Sommige mensen brengen radiatorfolie verkeerd aan, waardoor je een soort futuristische muren krijgt, maar als je het goed doet, dan merk je alleen op je gasrekening dat je radiatorfolie hebt. Radiatorfolie is een soort verdikt aluminiumfolie dat je achter je radiatoren aanbrengt. Sommige mensen plakken het erop, anderen bevestigen het op de muur. Zorg dat je het zelf wat kleiner maakt, zodat het echt vooral achter je radiator zit en niet je halve muur beslaat. Radiatorfolie zorgt dat de warmte van de verwarming niet direct je muur ingaat naar buiten, maar wordt teruggestraald de kamer in. Dat kan voor besparingen tot wel 200 euro zorgen. Kies voor een waterbesparende douchekop Het kan je 100 euro per jaar schelen, terwijl zo’n ding in aanschafprijs minder dan 100 euro kost: een waterbesparende douchekop zorgt dat er niet in één keer gigantisch veel liters door de douchekop gaan, zonder dat je verschil merkt. Dit heeft te maken met een bepaalde druk waarmee de douchekop toch in staat is om het water op je te sproeien. En natuurlijk helemaal een onweerstaanbare combinatie met de gedragstip om korter te douchen. Er komt bijna geld uit je douche regenen als je beide toepast.

Je leidingen isoleren Dit kost een paar tientjes, maar als je het eenmaal hebt gedaan, dan kun je daar toch weer 30 euro per jaar mee besparen. Bovendien kun je dit zelf doen en kost het weinig moeite: het isoleren van de cv-leidingen. Daar komt natuurlijk allemaal warmte vanaf, maar in sommige koudere ruimtes heb je daar weinig aan. Je kunt ze dan beter isoleren, zodat de warmte meer in de leiding blijft. Veel efficiënter. Kies voor tochtstrips Ga eens achter je deur staan op je blote voeten. Merk je dan ook dat er toch veel koude wind door de kiertjes komt? Het is allemaal kou die je huis inkomt en zorgt dat je nog harder moet verwarmen. Gelukkig kun je er iets aan doen: tochtstrips gebruiken. Je kunt ze aanbrengen op de kieren bij deuren en ramen om tot wel 150 euro per jaar te besparen. Koop een nieuwe hr-ketel Heel goed dat je cv-ketel het al meer dan 15 jaar uitzingt, maar wacht vooral niet tot hij er uit ellende zelf mee stopt. Niet alleen betekent dat namelijk dat je tijdelijk zonder warm water en een warm huis komt te zitten: het betekent ook dat je grote besparingen misloopt. Een hr-ketel is vrij duur in aanschaf, maar verdient zichzelf snel terug. Tegenwoordig zijn deze apparaten namelijk veel zuiniger: er wordt 15 tot 20 procent minder gas verbruikt voor hetzelfde effect. Reden genoeg dus om te kijken naar een gloednieuwe hr-ketel.

Kies je voor vloerisolatie Warmte mag dan naar boven gaan, er komt veel kou uit de grond. Door vloerisolatie aan te brengen kun je wel 500 euro per jaar besparen. Er zijn wel veel soorten isolatie en veel beunhazen, dus pas goed op dat je voor een passende oplossing kiest waar je nog jaren mee vooruit kunt. Vloerisolatie is geen heel sexy aankoop, maar als je het verschil op je gasrekening ziet, dan ben je waarschijnlijk heel blij met deze onzichtbare keuze. Kies voor dakisolatie De verwarming lager zetten kan enorm in kosten schelen, maar er is nog een oplossing die je veel euro’s kan besparen. Het is even een investering (die erg afhangt van welk bedrijf je kiest, of dat je het zelf doet, of welk materiaal er wordt gebruikt), maar je schijnt tot wel 1000 euro in een jaar te kunnen besparen door je dak te isoleren. Eigenlijk ook logisch: warmte stijgt op en verdwijnt via je dak zo de hemel in, waar je er helemaal niets aan hebt. Goede isolatie houdt die warmte binnen. Ga voor HR++-glas Het is een hele onderneming, maar het bespaart jaarlijks tot wel 800 euro. HR++-glas is nog beter dan dubbel glas en zorgt voor een enorm verschil in het binnenhouden van de warmte. Je kunt dit uiteraard niet zelf doen, dus het is een vrij prijzige aanpassing aan je huis, maar als je het eenmaal hebt, haal je er enorm veel rendement uit. Isoleer je spouwmuur Je spouwmuur: je denkt er niet dagelijks aan, misschien weet je niet eens wat het is. Het is een dubbele buitenmuur waarbij in het midden ruimte zit. Dat is de spouwmuur. Een plek waar muizen en ratten graag gaan zitten, maar die je ook kunt volstoppen met isolatiemateriaal. Het kost ongeveer 1000 euro om dat te doen, maar je hebt het binnen een paar jaar terugverdiend. Wederom zo’n isolatietype dat je niet ziet, maar waar je toch heel veel rendement uithaalt. Veel plezier met besparen!