3 tips om te besparen op je energierekening

Tegenwoordig kun je een zogenaamde verbruiksmanager installeren zodat je zelf gemakkelijk ziet wat je elke dag verbruikt. Er is behoorlijk wat aanbod aan slimme meters. De een geeft je meer inzicht dan de ander. Inzicht krijgen is stap één in energiebesparing. Je kunt pas zien welke impact maatregelen hebben als je weet waar je nu staat.

De energieprijzen zijn op dit moment enorm hoog. Dat gaan we allemaal terugzien op onze energierekening. Hoe dat komt? Die hoge prijzen voor energie hebben verschillende oorzaken. De vraag naar brandstoffen, vooral gas, is explosief toegenomen. Het aanbod neemt tegelijkertijd af vanwege onder andere politieke omstandigheden en bijvoorbeeld de sluiting van vervuilende kolencentrales. Hoe dan ook, de marktprijzen voor gas en stroom zijn zó hoog dat je energierekening flink hoger kan uitpakken. En niet een paar tientjes, maar honderden euro's. Hoewel je niets kunt veranderen aan de hoge prijzen, kun je wel energie besparen. Vooral dankzij slimme technologie. Wij vertellen je hoe!

2. Thermometer van AliExpress

Dit klinkt misschien als een vreemde tip, maar op AliExpress kun je een thermometer kopen waarmee je op afstand de temperatuur van je huis kunt meten. Daarmee zie je waar kou je huis binnendringt of op welke plekken de warmte weer uit een ruimte verdwijnt. Handig om hiermee inzicht te krijgen. Misschien ontdek je bijvoorbeeld wel dat een raam slecht is geïsoleerd en kun je na een paar dagen zien wat het effect is als je de gordijnen dichtdoet. Of zie je dat het openstaande raam dat de hele dag in de slaapkamer frisse lucht binnenlaat, zorgt voor veel te veel kou in huis. Zoek op 'warmtebeeld camera'.

3. Slimme thermostaat

Je hebt een verbruiksmanager om inzicht te krijgen en een slimme thermostaat om actie te ondernemen. Hiermee bestuur je op afstand je cv-ketel. Soms kun je zelfs per ruimte verwarmen of op afstand apparaten bedienen. Handig en energiezuinig. Zoek even goed uit wat voor slimme thermostaat je wil aanschaffen. Een superhandig apparaat dat je vaak vanzelf terugverdient. Je kunt je energiegebruik leren afstemmen op je energiebehoeften. Eerlijk is eerlijk, daar moet je wel tijd en moeite in gaan steken. Maar dat is met de huidige prijzen wel lonend.

Vergeet niet dat overstappen naar een andere energieleverancier ook een ontzettend goed idee kan zijn!