15 manieren om snel energie en gas te besparen

We kijken met angst en beven elke maand naar het energierapport van onze energieleverancier, maar wist je dat er heel veel manieren zijn om die hoge rekeningen toch iets naar beneden te krijgen? Natuurlijk is het verstandig om dubbel glas te nemen of zonnepanelen, maar dat zijn ten eerste prijzige projecten en ten tweede geen dingen die je morgen voor elkaar hebt. Met deze 10 tips kun je snel energie en gas besparen.

Zet je thermostaat een graadje lager Je zal het echt niet merken hoor, of het nou 21 of 20 graden in huis is. Zorg dat je je thermostaat slim gebruikt. Zet hem alleen aan als je het echt koud begint te krijgen en doe hem ‘s nachts sowieso op 15 graden (tenzij je vloerverwarming hebt, dan 17 graden). Heb je het koud in je bed? Overweeg dan een elektrische deken of een kruikje: op die manier hoef je niet een heel huis te verwarmen voor die 2 vierkante meter waarop jij het koud ligt te hebben.



Gebruik je slimme thermostaat slim Overweeg ook een slimme thermostaat of gebruik deze goed als je hem hebt. Weet je dat je lang niet thuis bent? Schuif de verwarming dan gewoon naar 15 graden. Het voordeel aan een slimme thermostaat is dat je ook meteen meer inzicht krijgt in wat je zoal kwijt bent aan kosten. Plus: je kunt er programma’s op instellen. Pas daarmee wel op: als je leven niet zo regelmatig is, dan doe je waarschijnlijk beter aan de ‘15-graden-tenzij’-methode. Vergeet ook niet de thermostaat al een uur voor je naar bed gaat naar beneden af te stellen: warmte blijft nog wel een uurtje hangen. Plak radiatorfolie Radiatorfolie is enorm effectief om warmte binnen te houden. Zeker als je radiator op de buitenmuur hangt, dan is de kans dat er veel warmte verloren gaat aan buiten groot. Radiatorbekleding kan op zijn beurt juist beter worden verwijderd: dit zorgt er in sommige gevallen juist voor dat de warmte niet goed uitstraalt. Natuurlijk is het isoleren van je buitenmuur uiteindelijk nog beter, maar zeker als je een quick fix zoekt dan is het plakken van radiatorfolie een goede en goedkope oplossing.

Sluit alle deuren Het is typisch iets waar ouders en kinderen ruzie over krijgen: doe die deur achter je kont dicht. Toch hebben die ouders wel gelijk: de warmte die omhoog verdwijnt naar kamers waar het niet nodig is, kan je honderden euro’s per jaar schelen. Zijn je kinderen echt heel erg hardleers, dan kun je ook een deurdranger overwegen, zodat de deur automatisch dichtvalt. Ook handig voor mensen die niet stil kunnen zitten en de deur dus veel gebruiken. Kies voor een waterbesparende douchekop Je kunt in de badkamer heel makkelijk geld besparen. Als je in je rechterhand je tandenborstel houdt, probeer dan te voorkomen dat je met links de kraan opendraait: de kans is groot dat je dan de warme kraan aandoet, en dat is helemaal niet nodig. Ook is het aan te raden minder vaak een bad te nemen en korter te douchen. Ook in drie minuten kun je jezelf prima schoonpoetsen. Investeer eventueel ook in een waterbesparende douchekop, want hier merk je vrij weinig van en je gebruikt er wel 20 procent water en energie mee.

Weg met die sluipverbruikers Hoewel veel mensen denken dat stand-by apparatuur helemaal niet zo problematisch is, blijkt er 75 procent van de energie bij zo’n apparaat verloren te gaan. Moet de Airfryer echt constant in het stopcontact zitten? Die televisie op je slaapkamer die al een half jaar niet aan is geweest? Zorg dat je sluipverbruikers lekker uit het stopcontact trekt: dat scheelt meteen weer een brandrisico. Let daarbij ook goed op opladers van bijvoorbeeld mobiele telefoons: die zorgen namelijk ook vaak voor brand. Heb je apparaten die je toch wel regelmatig gebruikt, dan kun je ook kijken naar een stekkerblok met schakelaar, zodat je in één keer alles uit of aanzet. Ontdooi je vriezer Je zou het niet zeggen, maar een ijslaag van twee millimeter op het vrieselement kan al resulteren in 10 procent meer stroomverbruik. Daarnaast is het wel zo hygiënisch om je vriezer af en toe even te ontdooien en te poetsen. Wist je dat wordt aangeraden om elke twee maanden je vriezer te ontdooien? Het is geen ideale klus, er zitten immers dingen in de vriezer die je graag bevroren wilt houden, maar het kan je qua energie enorm veel schelen om deze goede gewoonte toch op te nemen in je huishoudelijke taken.

Kies voor led Het is niet voor niets dat de overheid de gloeilamp in de ban heeft gedaan: ze vreten energie. Nu kun je denken dat je lekker duurzaam bezig bent door je oude gloeilampen nog even op te gebruiken, maar dat is helemaal niet het geval. Ledlampen zijn 85 procent energiezuiniger dan gloeilampen. Bij halogeenlampen is dat verschil alsnog 75 procent. Weg ermee dus. De ledlamp is misschien iets hoger in aanschaf, maar hij verdient het in een handomdraai terug in wat hij je bespaart. Ze gaan ook nog eens 9 keer langer mee dan een gloeilamp, dus tel uit je winst. Zet een bewegingsmelder op je buitenlamp Heb jij de hele nacht je buitenlamp aanstaan? Waarom? Wil je inbrekers afschrikken, dan doe je dat ook prima door een bewegingsmelder te gebruiken. Dan gaat de lamp alleen aan wanneer er iemand in de buurt loopt. Ook handig voor jezelf: moet je nog iets in de tuin doen, dan gaat het licht automatisch aan. Het is ook een stuk beter voor de natuur, want dat kunstmatige licht is niet bevorderlijk voor bijvoorbeeld insecten.

Dicht kieren Heb jij een enorme kier in je muur waardoor de hele gang bijna bevriest als het een stevige winter is? Weg ermee. Zorg dat warmte niet kan ontsnappen en kou niet zo makkelijk binnenkomt door kieren goed dicht te maken. Even wat tochtstrips kopen voor ramen en deuren, want niet alleen is het goed voor de temperatuur in huis, het is ook een stuk aangenamer als er niet steeds een briesje voelbaar is. Even met de strips en kit door je huis heen en je bespaart een heleboel ongemak, gas en geld. Kies voor slimme gadgets Hoewel je zeker moet oppassen dat ze wel energiezuinig zijn en een belangrijke functie vervullen, zijn slimme gadgets in veel gevallen een goede oplossing om energie te besparen. Vaak zijn ze op afstand aan en uit te schakelen en dat betekent dat je op afstand kunt zorgen dat er energie wordt bespaard. Misschien heb je bijvoorbeeld gordijnen die op afstand dicht en open kunnen: ben je niet thuis, dan kun je de gordijnen op afstand dichtdoen. Dat scheelt weer een heleboel warmte.

Bedenk bij elke gadget of het beter kan Elke gadget die je in huis hebt, die verbruikt stroom. Is die specifieke gadget wel een toevoeging aan je huishouden, of kun je hem beter weg doen? En de gadgets die je wel wilt houden, is er een manier om ze energiezuiniger te gebruiken? Zo is er bijvoorbeeld bij wassen heel veel wat je kunt doen om geld te besparen. Zoals niet maar één outfit wassen, maar zorgen dat de trommel relatief vol is, koud wassen en een handdoek meewassen. Die laatste zorgt namelijk dat de was er waarschijnlijk minder nat uitkomt. Ditch de droger In het verlengde daarvan: heb je die droger echt nodig? Als het lekker weer is, dan is er eigenlijk geen reden om de droger te gebruiken. De zon is misschien niet ideaal voor de kleuren van je kleren, het is tegelijkertijd zeker niet ideaal als je kleren steeds tegen elkaar aanschuren in een droger. Ook in de winter kan een lekker winterzonnetje er prima voor zorgen dat je kleding droogt. Dat scheelt weer uren giga-stroomverbruik en je kleren zullen je dankbaar zijn. Je kunt ze daardoor veel langer blijven doordragen. Ook dat scheelt in de portemonnee.

Koken? Gebruik de waterkoker Wil je lekker aardappels koken en bloemkool? Zet dan niet een pan koud water op het gas (en liever nog: kook niet op gas), maar kook het water eerst in de waterkoker. Hierdoor duurt het minder lang voor het heet is in de pan en hoeft het gas minder lang aan te staan. Bekijk bij het koken ook of het echt nodig is om twee pannen te gebruiken: kan de bloemkool niet gewoon koken in dezelfde pan als de aardappels? Immers moeten beide ongeveer even lang koken en scheelt het weer een gasverbruikende pit als je het apart kookt. Verbruik minder water Niet iedereen denkt meteen aan water als je denkt aan gas of elektra besparen, maar het scheelt veel. We hebben het al gehad over de douche, maar je kunt ook op andere manieren zorgen dat je zo min mogelijk warm water gebruikt. Wacht bijvoorbeeld zo lang mogelijk met het aanzetten van de vaatwasser (of was met de hand) om zo flink warm water te besparen. Misschien kun je zelfs overwegen om te douchen op je werk of op de sportschool, zodat je een kostenpost minder hebt. Plus: je bent daar toch regelmatig te vinden, dus waarom niet gebruikmaken van de faciliteiten?

Ga voor dekentjes en sweaters We hebben al vijftien tips gehad, maar daar kan er prima nog eentje bij. Het is immers voor een goed doel. In het verlengde van de eerste tip, namelijk om de verwarming laag te zetten, kun je ook denken aan de kleding die je aanhebt. Verruil een panty voor een maillot en draag binnen geen t-shirt maar een sweater. Leg op de bank een knus dekentje en je zal merken dat je hierdoor veel minder snel geneigd bent om de verwarming hoger te zetten. Je hoeft hierdoor wederom niet een heel huis te verwarmen voor mensen die uren achtereen op dezelfde vierkante meters vertoeven.