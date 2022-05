Wil jij je energierekening ook graag verlagen?

Ook wie het nieuws niet in de gaten houdt, zal gevoeld hebben dat het leven duurder is geworden in 2022. De inflatie is torenhoog en de oorlog in Oekraïne zorgt dat onze energietarieven de pan uitrijzen. Veel mensen hebben lange tijd niet naar hun energie omgekeken omdat de kosten laag waren. De situatie is nu heel anders en daarom is het tijd om even kritisch te kijken naar de kosten die je maakt. Zo kun je er misschien heel eenvoudig voor zorgen dat je niet geraakt wordt door de stijgende prijzen van energie.

Ga je energie vergelijken om te kijken of je kunt besparen

Veel mensen in Nederland hebben in het verleden contracten afgesloten waardoor zij een vaste prijs voor hun energie betalen. Vervolgens hebben zij nooit meer omgekeken naar deze tarieven omdat de kosten binnen de perken bleven. Tegenwoordig wordt iedereen geconfronteerd met hoge tarieven en loont het energieleverancier vergelijken sterk de moeite. Wie slim zijn leverancier kiest, kan tot vele honderden euro’s per jaar besparen. Dat is een aangename verlichting van de vaste lasten en zo hou je aan het eind van de maand nog wat geld over.

Hoe kun je het beste je energie vergelijken?

Je kunt je energie vergelijken door naar iedere site van iedere aanbieder te gaan en dan zelf alle info verzamelen. Dit kost echter veel tijden het leidt er doorgaans niet toe dat je een goede deal kunt sluiten. Er zijn namelijk ook sites waar het energie vergelijken reeds voor je is gedaan. Bovendien kun je op deze sites vaak scherpere deals vinden, waardoor je nog meer kunt besparen dan je voor mogelijk hield. Werp daarom eens een blik op dergelijke vergelijkingssites omdat je hier vaak met een paar muisklikken een forse jaarlijkse besparing kunt doorvoeren.

Wil je vaste of dynamische tarieven?

Als je geld wilt besparen kun je voor een vast laag tarief kiezen, maar je kunt ook besluiten om voor een dynamisch tarief te gaan. Vervolgens kun je je energieverbruik plannen zodat je op dalmomenten meer stroom verbruikt. Doe bijvoorbeeld je was gedurende de nacht en laad je elektrische auto op in het weekend op zondagmiddag. Dan zijn de tarieven namelijk het laagst en pak je nog meer voordeel dan wanneer je standaard voor een laag, maar vast energietarief kiest. Zo kun je op slimme wijze zorgen dat je een heel grote besparing kunt doorvoeren zonder dat je je verbruik sterk hoeft te minderen. Tref je daarnaast ook nog andere maatregelen, dan weet je zeker dat je dit jaar wel doorkomt.

[Fotocredits - Jordan © Adobe Stock]