​Hoe je smarthome kan helpen je energierekening te beperken

We kijken allemaal niet uit naar 2022 als het gaat om onze gasrekening. Niet alleen wordt die steeds hoger omdat gas duurder wordt, maar ook omdat we steeds meer thuis zijn door de coronamaatregelen én we ook nog eens steeds meer slimme apparaten in ons huis hebben gebruiken we ook meer elektra. Toch kunnen die slimme apparaten je ook juist helpen je energie-en gasrekening te beperken.

Energietarieven 2022

In 2022 betaal je voor aardgas (een kubieke meter) 54,4 cent: 2 cent meer dan dit jaar. Elektriciteit wordt juist iets goedkoper: met 8,1 cent per kilowattuur ben je 6,9 cent minder kwijt omdat de energiebelasting omlaag gaat. Toch ben je waarschijnlijk duurder uit met zowel gas als elektra, omdat je niet meer 8 tot 10 uur per dag op je werk bent of überhaupt uit bent: door de maatregelen zijn we meer aan huis gekluisterd dan ooit en dat betekent in de winter dat we flink meer stoken en dat we ook langer de lichten aanlaten, vaker de vaatwasser laten draaien en onze laptops vaker opladen.

Toch kun je in 2022 juist meer grip krijgen op je energierekening. We bedoelen dan niet door minder te wassen omdat je toch steeds in diezelfde athleisure-outfit rond stiefelt, maar door smarthomeapparaten slimmer in te zetten. Veel bedrijven zoeken ook al naar manieren om hun klanten te helpen besparen op energie.