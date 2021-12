​Nederland omarmt smarthome: huizen steeds slimmer

Nederlanders zijn zich dankzij zo’n slimme meter meer bewust van hun verbruik, omdat je dit vaak kunt aflezen in een app. Hierdoor kunnen ze beter sturen op hoeveel energie, gas en water ze gebruiken. Zeker nu er een grote vraag is naar gas en een minder groot aanbod, is het goed om mensen via zo’n slimme meter met hun neus op de feiten te drukken.

Steeds minder Nederlanders hoeven zelf hun meterstanden op te snorren en door te geven, want maar liefst 59 procent van de burgers heeft een slimme meter voor gas, stroom of water. Vaak geven die automatisch aan de energieleverancier aan hoe het met het verbruik staat. 27 procent van de Nederlanders heeft bovendien een slimme thermostaat. Hoewel alle slimme producten met de nodige beveiligingsuitdagingen komen, hebben ze ook zo hun voordelen.

Het aantal mensen dat een slim beveiligingssysteem gebruikt, zoals van Ring, Arlo of Nest is ook vrij laag: slechts 11 procent heeft een slimme beveiligingscamera of rookmelder. Wel praten we regelmatig tegen een stemassistent, want een vijfde van de respondenten gaf aan wel eens van Siri, Alexa of Google Assistent gebruik te maken.

Hoewel de slimme meter de cijfers een flinke boost geeft, betekent het niet dat Nederland een enorme voorloper is in het gebruik van slimme apparaten . Zo zegt slechts 14 procent van de respondenten slimme stekkers, verlichting en andere smarthome-apparatuur in huis hebben. Als het gaat om grotere huishoudelijke apparaten, zoals een robotstofzuiger, dan is de aanhang nog lager. Een magere 6 procent van de Nederlanders heeft een slim huishoudelijk apparaat thuis.

Wearables populair

Als volk zijn we dol op fietsen, wandelen en hardlopen (logisch, zo zonder al te veel heuvels), wat waarschijnlijk een van de redenen is dat wearables wel goed scoren. Een kleine 20 procent van Nederland heeft een smartwatch of een stappenteller. CBS hield het onderzoek onder 6.500 mensen van twaalf jaar en ouder, waarvan de mensen die helemaal geen slimme apparaten in huis hebben, dat voornamelijk niet hebben omdat er geen behoefte is. Maar goed, er was ook ooit geen behoefte aan smartphones, dus wie weet gaan zij nog overstag.

Uit het onderzoek kwamen meer interessante feiten naar voren over Nederlanders, zoals dat 24 procent van de Nederlanders online mobiele telefoons en laptops koopt en 22 procent huishoudelijke apparatuur en elektronica. Dat is aanzienlijk minder dan we kleding kopen op het internet, want dat is met 59 procent het allerhoogst.