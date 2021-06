​Nieuw voor je smarthome: een smartbed

Je brengt enorm veel tijd door in de slaapkamer. De mens snurkt gemiddeld 32 jaar weg. Dan kun je dat maar beter slim doen, toch? We hebben in de smarthomewereld inmiddels de slimme lampen wel gevonden, het is tijd voor iets groters. Een smartbed bijvoorbeeld, zoals Pod Pro van Eight Sleep. Dit is wat je met een smartbed kunt.



Pod Pro van Eight Sleep

Pod Pro van Eight Sleep is een speciaal matras dat je op een bestaand bed kunt leggen. Pod Pro is gemaakt van schuim en is voorzien van een extern waterreservoir. Deze ‘hub’ zorgt ervoor dat er water stroomt door de bovenkant van het matras. Dat water kan afhankelijk van wat je wil, warm of koud zijn. Zo wordt het lichaam gekoeld of juist verwarmd. Veel mensen willen graag ‘lekker warm’ in bed liggen, maar hebben er baat bij om juist wat koeler te zijn als ze daadwerkelijk slapen. Dat kan het slimme matras voor je regelen.