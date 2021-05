​Dit is de Matter smarthome-standaard en wat die precies doet

Heb jij soms moeite om op te zoeken van welk merk die slimme lamp in de keuken is, omdat je door je hele huis heen verschillende merken gebruikt? De grote techbedrijven van de wereld voelen je pijn en zijn daarom op de proppen gekomen met Matter. Matter is een nieuwe smarthome-standaard waarmee meer cohesie moet komen tussen de verschillende smarthome-producten.

Philips Hue, meet Matter. The new IOT standard of the #smarthome . https://t.co/sMjbDGTOsk

Matter voor smarthome

Matter wordt de nieuwe universele standaard voor smarthome. Het is als het ware een certificering die smarthomeproducenten kunnen toevoegen aan hun apparaten. Een smarthome is immers pas echt slim als de apparaten binnen die smarthome perfect op elkaar aansluiten. Het is om die reden dat grote producten als Apple, Amazon, Google, Samsung en Comcast hebben besloten de handen ineen te slaan en met een standaard te komen: Matter. Uiteindelijk zijn er 180 bedrijven die meewerken, zoals Signify en IKEA. Matter werkt met technologieën als wifi, Bluetooth en ethernet, maar ook met Apple HomeKit, Google Assistent, Alexa en SmartThings.

Een van de bedrijven achter Matter is Google, dat meer heeft uitgelegd over de werking van Matter in Android-apparatuur en Nest-producten. Zo zullen alle Nest-schermpjes en speakers worden voorzien van een update om te zorgen dat ze Matter-apparaten kunnen beheren. Als een Google smarthome-product is voorzien van Thread (zoals Nest Wi-Fi en de tweede generatie Nest Hub), dan kan dit apparaat ook fungeren als connectiehub voor Matter. Android-smartphones kunnen bovendien Matter-producten beheren binnen Android-apps, zodat die eigenlijk als de hub fungeert. Een logische keuze, want de smartphone is voor veel dingen de hub.