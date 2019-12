Apple, Amazon en Google komen met standaard voor smarthome

Het blijft ellendig hoe lightning kabels waardeloos zijn in Android-toestellen en hoe je met een micro-USB-kabel niets kunt beginnen in een iPhone. Gelukkig willen Apple, Amazon en Google dat wat toegankelijker maken als het gaat om smarthome-apparatuur.



Apple, Amazon, Google en meer

Het idee is dat de techgrootmachten hun krachten bundelen en zo producten maken om je huis slimmer te maken, die ook daadwerkelijk goed kunnen communiceren met smarthome-producten van de concurrent. Het gaat verder dan Apple, Amazon en Google alleen: ook Ikea en de Zigbee Alliance zijn hierbij betrokken.

We zijn wel benieuwd wat dat betekent: horen we Alexa en Siri straks vrolijk met elkaar kletsen? Het is niet voor niets dat elk techbedrijf zijn eigen voice assistant heeft ontwikkeld, want ze wilden juist allemaal de concurrentie voor zijn. Hierdoor moeten bedrijven die gadgets maken altijd een keuze maken: wordt Alexa geïntegreerd, of toch Google Assistant?

Nieuwe standaard voor smarthome

Dat lijkt nu iets uit het verleden, want het lijkt erop dat de techbedrijven een nieuwe standaard willen instellen. Ze beloven zelfs dat klanten er vanuit kunnen gaan dat het apparaat naar hun keuze werkt in hun huis en dat ze het kunnen besturen met het systeem dat hun voorkeur heeft. Het is bovendien de intentie om te zorgen dat de smarthome-apparaten die je nu al in je huis hebt, ook blijven werken als die nieuwe standaard er eenmaal is.

Op dit moment weten we nog niet heel veel over deze standaard, maar er schijnt in 2020 in ieder geval een concept op tafel te komen. Dat belooft een uitdaging te worden, want het zijn niet bepaald bedrijven die altijd het beste met elkaar voor hebben. Echter betekent het volgens analisten dat ze er uiteindelijk juist veel voordeel uithalen: immers kunnen ze dan meer merken en mensen bereiken.

Concurrentie

De bedrijven concurreren vaak flink met elkaar. Zo heeft Amazon eigen AirPods ontwikkeld en kaapte Apple een belangrijke man van Google weg omwille van Siri. Het is echter ook weer niet zo dat deze bedrijven nooit eerder hebben samengewerkt. Zo is de Google Assistant al sinds bijna twee jaar in iOS beschikbaar in het Nederlands.

Het samenbundelen van krachten om één standaard in te stellen voor smarthome-toestellen zal in ieder geval voor interessante discussies zorgen. En mogelijk ook verrassingen op het grote tech-evenement CES, dat in januari 2020 weer neerstrijkt in Las Vegas.