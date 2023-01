Zo kun je geld besparen op je boodschappen

Het leven wordt duurder en dat merk je waarschijnlijk het snelst aan je boodschappen. Dat is één van die dingen die je sowieso elke week wel doet en waarbij je meteen moet betalen. En een steeds hogere prijs, zo blijkt. Dat is niet tof, maar met een paar handige tips en tricks kun je toch flink geld besparen op je boodschappen.

Plannen, plannen, plannen Plan je maaltijden en plan je bezoek aan de supermarkt door een boodschappenlijstje te maken. Door van te voren te bedenken wat je gaat eten, kun je ten eerste rekening houden met wat je nog in je voorraadkast hebt liggen. Ten tweede heb je goed afgekaderd wat je wanneer eet, waardoor je minder snel geneigd bent om te veel te kopen. En dat boodschappenlijstje is ook belangrijk, want die zorgt ervoor dat je met een duidelijk plan op pad gaat en daardoor word je minder snel in de verleiding gebracht om impulsaankopen te doen.

Ga niet voor ooghoogte Op ooghoogte in de supermarkt liggen vaak de producten waar supermarkten het meest aan verdienen. Logisch dat die het meest in het zicht liggen. Goedkopere producten liggen vaak onderin het schap, dus ga af en toe even door de hurken om geld te besparen. Kijk ook uit voor huismerken: sommige mensen denken dat die per definitie goedkoper zijn dan alle andere producten in die categorie, maar dat is zeker niet altijd waar. Er zijn vaak budgetmerken te vinden die goedkoper zijn. Gebruik vergelijkingsapps Wanneer je op de fiets stapt naar de supermarkt, kun je natuurlijk naar de dichtstbijzijnde gaan, maar je kunt geld besparen door eerst boodschappenbesparingsapps te gebruiken. Sjoprz is een voorbeeld van een app die elke week de folders scant en opsnort bij welke supermarkt je het goedkoopste uit bent. Zo kun je je shoppingtrip plannen en zorgen dat je geld bespaard. Blijf wel de fiets gebruiken, want dat is het meest duurzaam én zorgt dat je niet te veel meeneemt dat je later weer weggooit. Plus: benzine is ook niet goedkoop anno 2023.

Ga naar de markt Hoewel de markt altijd al vroeg begint, kun je het beste een beetje tegen het einde van de dag naar de markt gaan. De prijzen zijn dan waarschijnlijk ietsjes lager of je kunt betere deals maken met de marktkoopmensen. Bovendien eet je op die manier heerlijk verse groenten en fruit die vaak van dichterbij komen dan wanneer je ze uit een schap in de supermarkt haalt. Plus, op de markt liggen geen voorgesneden groenten en dat is niet alleen beter qua verpakking en duurzaamheid, maar ook een stuk goedkoper. Koop minder vaak vlees Hoewel je met een kiloknaller waarschijnlijk een goede deal hebt, kan het zeker geen kwaad om vaker vlees te laten staan. Je hoeft geen vegetarische vleesvervanger te kopen, je kunt ook kiezen voor een keer een ei of wat ongezouten pinda’s (bijvoorbeeld door rijstgerechten): prima als je daar af en toe je vlees mee vervangt.

Strijd tegen verspilling De supermarkt is blij ervanaf te zijn, de producten worden niet weggegooid en jij kunt lekker eten voor een lage prijs. Initiatieven zoals Too Good To Go en anti-verspillingsacties van de supermarkten zelf (vaak te vinden in de app) maken het mogelijk om -vaak aan het einde van de dag- een tasje op te halen vol met producten die bijna over datum gaan. Prima te eten, nog in een goede staat en inspirerend: je kiest namelijk niet zelf welke producten je meekrijgt, dus je wordt uitgedaagd eens buiten je comfortzone te eten. Vaak doen bakkers en hotels hier ook aan mij, dus check dit soort apps goed: hiermee bespaar je waarschijnlijk het meeste, al krijg je dus niet precies de boodschappen die je op je lijstje hebt staan. Leg een voorraad aan Helaas is en blijft het een feit dat deze maatschappij is ingericht op gezinnen. Dat betekent dat aanbiedingen vaak in bulk zijn. Je moet er meteen twee of drie kopen om er echt voordeel uit te halen. Heb je wat ruimte in je huis, koop dan af en toe boodschappen in alsof je een hamster bent. Even een voorraad aanleggen is vaak veel voordeliger dan elke keer maar 1 product kopen. Bovendien is het handig om bijvoorbeeld wat pizza’s en diepvriesgroenten standaard in je vriezer te hebben om te voorkomen dat je eten gaat bestellen als je snackbehoefte voelt.

Vertrouw je zintuigen Geld besparen op boodschappen heeft niet alleen te maken met wat je doet in de supermarkt, het heeft ook te maken met de manier waarop je met je koelkast omgaat. Het verspillen van eten is niet alleen heel slecht voor de planeet, het is ook slecht voor je portemonnee. Bij veel producten staat er wel een houdbaarheidsdatum, maar kun je eigenlijk beter zelf beoordelen of iets nog eetbaar is. Zeker als het slechts een paar dagen over datum is, kun je veel lekkers nog prima eten. Gebruik je ogen, gebruik je neus en gebruik je smaak: lijkt het goed te zijn, dan is het in veel gevallen ook wel goed. Doe dit overigens niet te fanatiek met vlees en vis: deze producten hebben vaak een wat hardere deadline dan anderen, anders kun je erg ziek worden. Veel succes met shoppen: maak er met je zelf een wedstrijdje van om zoveel mogelijk te besparen of om per se onder een bepaald budget te zitten. Het vergt creativiteit, maar er is ook veel plezier uit te halen. Geld besparen In deze serie verschenen eerder al Geld besparen op je energierekening Geld besparen op je gasrekening