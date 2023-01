Zo kun je geld besparen op je energierekening

Iedereen wacht met angst en beven af hoe de jaarafrekening van de energieleverancier eruit gaat zien. Die van vorig jaar, maar ook die van dit jaar. Gelukkig is er het in elk huis wel mogelijk om geld te besparen op de energierekening. Ook in een huurhuis. Dit is hoe je dat aanpakt.

Zoek je juist naar grotere besparingen, dan is het vaak zaak om bepaalde dingen in huis aan te passen of zelfs aan te schaffen. De meest voor de hand liggende is het type lampen dat je in je armaturen hebt. Zijn het halogeenspots of gloeilampen? Weg ermee. Ook als ze nog niet helemaal opgebrand zijn, gewoon weggooien en vervangen voor led-lampen. Dat scheelt een heleboel op je energierekening.

Er zijn twee manieren om geld te besparen op je energierekening: de eerste is gedrag en de tweede zijn apparaten. Qua gedrag kun je bijvoorbeeld zorgen dat je je apparaten niet constant op stand-by laat staan. Of dat je zorgt dat je stekkers niet onnodig in het stopcontact laat zitten. Moet elke keer het licht aan als je een kamer binnenloopt, of kun je je weg ook even snel wel vinden zonder het licht aan te doen? Het zijn allemaal kleine dingen die gezamenlijk voor kleine besparingen kunnen zorgen.

Minder elektriciteit gebruiken

Daarnaast kun je ook geld besparen op wassen. Zet je wasautomaat niet op 40 of 60 graden, maar op 30 graden. Moet een wasje toch net even wat heter, kies dan het ecoprogramma om toch nog energie te besparen. Een andere tip is om een of twee handdoeken mee te wassen, want hierdoor wordt de was al tijdens het wassen wat droger dan wanneer je het zonder handdoeken doet. Dat scheelt je weer drogertijd.

Sta je op het punt om een nieuwe televisie, koelkast of magnetron te kopen? Kijk dan goed naar het energielabel van het product en kies eventueel voor een slimme variant. Dat geldt trouwens voor alle producten: is er een energielabel, kies dan voor een apparaat dat energiezuinig is. Soms kost het iets meer, maar met de energieprijzen van nu heb je dat eerder terugverdiend. Plus, zorgen dat apparaten slim zijn betekent dat je ze ook op afstand uit kunt zetten en ze bovendien kunnen laten weten wanneer ze klaar zijn. Zo kun je ze sneller uitzetten en ook dat scheelt weer energie.