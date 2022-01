​Waarom je je wasdroger beter wat minder vaak kunt aanzetten

In de zomer kun je je was nog wel buiten hangen om het te laten drogen, maar de kans is groot dat je wasdroger in de winter toch wat vaker aanstaat. Dat dat niet zo duurzaam is, is vanzelfsprekend: het kost immers aardig wat stroom om je kleding en beddengoed te drogen. Er is echter nog een belangrijke reden waarom je die wasdroger beter iets vaker uit kunt laten.

Synthetische kleding

De reden is in dit geval niet zozeer de wasdroger zelf, maar vooral het type kleding dat je erin stopt. Een stapel handdoeken van 100 procent katoen kun je wel in de droger doen, maar het is juist de synthetische kleding die het probleem geeft. Primark, Shein en Zara, maar ook duurdere merken zoals Nike en Adidas maken allemaal synthetische kleding. Kledingstukken die aan elkaar hangen van de kleine, plastic microvezels. Het zijn er niet tientallen, maar miljoenen, en elke keer dat je de wasautomaat aanzet, breken ze af en gaan ze in de eerste ronde met de wasmachine al flink mee in het afvalwater of in de lucht.

Maar meestal als iets uit de wasautomaat komt, dan is het nog nat en stop je het in de droger. Hier wordt de kleding weer flink ‘mishandeld’ en komen er weer allemaal microplastics in het afvalwater. Een studie door de universiteit van Hong Kong toonde aan dat er gigantisch veel microplastics vrijkomen bij het gebruik van de droger. Soms tot wel 40 keer meer dan bij het gebruik van de wasautomaat. Een kwartiertje drogen betekent al gauw dat er tientallen en soms zelfs honderdduizenden microvezels vrijkomen. Bij katoen is dat minder dan bij polyester. Jaarlijks zou dit uitkomen op tussen de 90 en 120 miljoen microvezels.