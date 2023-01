Zo kun je geld besparen op je verzekeringen

Misschien ben je bij het lezen van de kop van dit artikel al afgedwaald, maar we hopen het niet. Verzekeringen zijn niet het meest sexy onderwerp, maar als je bedenkt hoeveel geld je ermee kunt besparen, dan wordt het al een stuk interessanter. In Nederland zijn we dol op verzekeringen. We hebben er vaak veel, we klagen er graag over en uiteindelijk nemen we soms zelfs een risico meer of minder, alles door onze verzekeringen. Zo kun je er geld op besparen.



Bedenk wat bij je past

Heel erg fijn, zo’n reisverzekering met werelddekking, maar als jij door een corona-uitbraak toch een of twee jaar binnen zit, of als jij eigenlijk nooit verder reist dan Europa, dan betaal je te veel. Het scheelt misschien maar een euro per maand, maar dat is op jaarbasis toch een paar goede kopjes koffie. Hetzelfde geldt voor andere verzekeringen. Als je niet zoveel gebruikt of bezit, sluit dan ook geen verzekering af voor wat je allemaal toch niet hebt. Zonde. Al werkt dat ook de andere kant op: heb jij inmiddels juist veel dure apparaten in huis staan, dan wil je je misschien juist voor wat meer geld laten verzekeren.