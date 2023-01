Zo kun je geld besparen op je smartphone

Misschien heb je toch een nieuwe telefoon nodig. Waar begin je dan? Koop je dan klakkeloos wat op dat moment nieuw en hot is? Dat is allang niet meer nodig. We schreven het eerder al: mensen kiezen vaker voor een midrange-toestel in plaats van het paradepaardje van het moment. Kiezen voor een telefoon die niet de beste specificaties heeft, is helemaal niet erg. Je zal misschien zelfs weinig verschil merken met je vorige telefoon. Maar, wel in portemonnee. Dit is al een eerste tip om geld te besparen op je smartphone.

Heb je nog een oude telefoon die het eigenlijk prima doet? Dan kun je je ten eerste afvragen waarom je dan toch een nieuw toestel wil. Daarnaast kun je kijken of je deze telefoon nog voor een mooie prijs kunt verkopen. Kijk bijvoorbeeld op Marktplaats wat anderen ervoor vragen, of zet hem op een Facebookgroep waar in jouw beurt spullen worden verkocht. Het kan zelfs een idee zijn om telefoon te ruilen met een vriend(in): je hebt dan allebei het gevoel van een nieuw toestel, maar dan heb je er geen cent aan hoeven uitgeven. Ideaal voor mensen die niet echt een nieuw toestel nodig hebben, maar wel uitgekeken zijn op hun oude smartphone. Trouwens, als je toch op Marktplaats kijkt, misschien kom je dan ook wel een telefoon tegen die jij juist wil kopen (of ruilen).

Vooral bij Apple-fans zie je het vaak: ze hebben nu eenmaal een iPhone en kiezen dan keer op keer weer voor die iPhone. Hoewel je ook daarin kunt kiezen voor de middenklasse door een SE-toestel te kopen, kun je ook overwegen om eens voor een kleiner merk te gaan. Even niet de Samsungs en Apples van deze wereld, maar juist een wat kleiner merk zoals Oppo, Motorola of OnePlus. Het voordeel van een ander merk kiezen is dat de ervaring van het nieuwe toestel ook veel nieuwer voelt, dan wanneer je gewoon weer alles hetzelfde overzet van je vorige telefoon en je eigenlijk bijna hetzelfde toestel -maar dan een tikkeltje nieuwer- in handen hebt.

Besparen op je smartphone doe je niet alleen door op te letten bij de aankoop van je smartphone, maar ook door te kijken hoe het zit met je abonnement. Vergelijk bijvoorbeeld aanbieders, en kijk ook naar welke providers korting geven als je bijvoorbeeld ook internet of televisie bij ze afneemt. En vraag huisgenoten of ze ook een abonnement bij dat merk hebben. Grote kans dat je erachter komt dat je heel veel kunt besparen, terwijl je nog steeds van dezelfde diensten gebruik kunt maken.

Niet iedereen durft het, omdat sommigen het niet helemaal fijn vinden om iets te vragen, maar hoeveel mensen hebben er niet oude mobieltjes in een la liggen? We bedoelen dan niet de Pocketline Swing uit de jaren ’90 of de bijna geheel kapotte iPhone 5 die op sterven na dood ligt te zijn, maar er zijn meer mensen die vaak zonder na te denken een nieuwe telefoon aanschaffen. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen: vaak bellen providers heel actief op om te vertellen dat het abonnement kan worden verlengd en dat associëren mensen vaak met hét moment om een nieuwe telefoon te kopen, zelfs als ze dat nog helemaal niet nodig hebben. Je kunt ze de adviezen uit dit artikel meegeven, maar natuurlijk niet voordat je ze hebt gevraagd of jij misschien dat oude toestel voor een klein prijsje kan overnemen of tijdelijk kunt lenen.

Check je data

Ook belangrijk is om te kijken of je abonnement wel bij je past. Fijn dat je altijd 10 GB tot je beschikking hebt, maar als je eigenlijk alleen op je telefoon zit als je thuis bent of op je werk (of bij anderen bent waar wifi is), dan heb je waarschijnlijk ook genoeg aan een kleiner (en goedkoper) data-abonnement. Kijk goed naar wat bij je past, in plaats van alleen naar wat aantrekkelijk of makkelijk lijkt. Zorg daarbij ook dat je instelt dat apps niet zomaar alle foto’s en video’s downloaden, maar dat altijd alleen mag als je op de wifi bent: dat scheelt je een heleboel data en waarschijnlijk heb je toch pas als je thuis of op kantoor bent tijd om die content te bekijken.

Bel via WhatsApp

Soms ontkom je er niet aan om iemand ‘gewoon’ te bellen (vaak bij instanties en bedrijven), maar maak er een gewoonte van om je vrienden en familie, maar ook collega’s, gewoon even via WhatsApp te bellen. Dan bel je over het internet (het liefst natuurlijk wifi) en dat kost je geen belminuten. Op die manier kun je een abonnement nemen met heel weinig belminuten. Je merkt het niet aan het bellen, want dat kun je nog steeds volop doen, maar wel aan de abonnementskosten die omlaag kunnen.