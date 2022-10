5,3 miljard telefoons: dit kun je met een oud toestel doen

5,3 miljard telefoons worden er in 2022 weggegooid. Een duizelingwekkend aantal, waarvan slechts twintig procent uiteindelijk wordt gerecycled, zeggen experts van het Waste Electrical and Electronic Equipment Forum. Deze schatting is gebaseerd op wereldwijde handelsdata. Wat gebeurt er dan met die andere 80 procent? Meestal belanden die jarenlang bij mensen in een la. Zonde, want op een gegeven moment wordt de telefoon niet meer met updates ondersteund. Deze 10 dingen kun je doen met je oude telefoon.

1. Marktplaats Gun je oude telefoon een tweede leven via bijvoorbeeld Marktplaats of een lokale CEX-winkel. Je krijgt er dan bovendien wat geld voor, wat je weer kunt besteden aan een biertje in de kroeg of een goede screenprotector voor je huidige telefoon. Zelfs een telefoon die kapot is, kan makkelijk een tweede leven krijgen via Marktplaats, want sommige mensen zijn enorm handig in het fiksen van bijvoorbeeld een gebroken scherm, of kennen wel iemand die dat kan regelen. Plus: speel je het slim, dan komt iemand het apparaat gewoon bij je ophalen en hoef je niet naar de milieustraat te rijden.

2. Repareren Is je oude telefoon in een la beland omdat hij kapot is? Toegegeven, dit is zeker niet de makkelijkste manier en kost niet alleen moeite en tijd, vaak ook geld. Toch kun je een telefoon makkelijk zelf ‘refurbished’ maken. Je kunt hem bijvoorbeeld bij een lokaal belhuis achterlaten om te laten fixen, zeker als het om een gebroken scherm gaat. Maar, wist je dat je zelf ook bepaalde reparaties kan proberen te doen? Een website als iFixit biedt een groot scala aan reparatietips en -kits, naast natuurlijk de onuitputtelijke bron aan inspiratie die YouTube biedt, vaak inclusief duidelijke instructies van hoe je je oude toestel stap voor stap weer oplapt. 3. Goed doel Je kunt er ook voor kiezen om een goed doel blij te maken met je smartphone. Wat namelijk veel mensen niet weten, dat is dat er allerlei kostbare bronnen in een smartphone zitten. Het kost wel wat moeite om die te recyclen, maar vaak hebben goede doelen afspraken met zulke recyclaars en kunnen zij geld verdienen voor bijvoorbeeld de dieren (Stichting AAP) of het blij maken van zieke kinderen (Stichting Opkikker). Plus, je krijgt er zelf ook een goed gevoel van, toch?

4. Videoconferentietool Je kent het wel, je wil eigenlijk gewoon lekker WhatsAppen, maar je gebruikt je telefoon ook om mee te videobellen en dan is het toch lastig een presentatie te volgen wanneer je de slides niet in beeld ziet. Installeer op je oude toestel Zoom, Teams en Google Meet en je kunt bij bijna alle videomeetings gewoon aanschuiven met je andere telefoon, terwijl je op je eigen telefoon vrolijk door-WhatsAppt. We zullen het niet doorvertellen. 5. Digitaal fotolijstje Wil je graag een digitaal fotolijstje om fijne herinneringen voorbij te laten komen, geweldige kiekjes of simpelweg alleen foto’s van een bepaald persoon, bijvoorbeeld voor naast een urn? Je kunt je oude telefoon veranderen in een digitaal fotolijstje door Google Foto’s te gebruiken. Je kunt slideshow kiezen en de telefoon zal vervolgens uit je Google Foto’s putten om je foto’s weer te geven.

6. Gebruik hem als een afstandsbediening Niet alle, maar sommige telefoons hebben een infraroodsensor. Het leuke daarvan is dat je er waarschijnlijk een afstandsbediening-app op kunt installeren en je je smartphone vervolgens als afstandsbediening kunt gebruiken. Erg handig als je je afstandsbediening kwijt bent (heb je al onder de bank gekeken?), of als je bijvoorbeeld in een hotelkamer of bungalowhuisje de afstandsbediening niet weet te vinden. 7. Laat hem de wetenschap helpen Het klinkt een beetje alsof je je eigen stoffelijk overschot aan de wetenschap overlaat, maar dat kan dus ook met je smartphone. Er zijn apps waarmee mensen allemaal hun telefoon ‘lenen’ aan wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt gewoon op afstand, dus je zou je oude toestel zelfs nog kunnen gebruiken als afstandsbediening, als je dat wenst. Kijk eens naar apps als bijvoorbeeld Zooniverse of DreamLab: die kunnen de rekenkracht van je telefoon goed gebruiken om tot nieuwe wetenschappelijke bevindingen te komen. Ook de moeite waard voor je huidige telefoon.

8. Maak er een smartspeaker van Heb je nog een oude telefoon liggen, maar ben je eigenlijk op zoek naar een smart speaker. Stop! Tenzij je keihard muziek wil blasten, kan een oude telefoon prima dienst doen als slimme speaker. Leg hem bijvoorbeeld in de keuken en zorg dat je hem zo instelt dat Google Assistent of Siri luistert en reageert wanneer je ze roept. Op die manier kan iedereen in je huishouden die even wat lekkers wil koken gebruik maken van de slimheid van de stemassistenten. En door de speakers van de smartphone, hoewel die nooit zo goed zijn als een boxje, kan er bovendien een leuk muziekje voor tijdens het koken worden afgespeeld. 9. Maak er een e-reader van Ja ja, een smartphone gebruikt geen elektronische inkt en is met zijn flinke backlight misschien wat minder goed voor je ogen, maar zeg nou zelf: je leest toch constant op je telefoonscherm? Zet het scherm dus lekker laag qua belichting en maak een e-reader van je oude toestel. Ideaal om niet gestoord te worden door appjes en wel gewoon in alle rust te kunnen lezen. Je kunt hem gewoon op je nachtkastje leggen en steeds voor het slapen gaan een paar pagina’s lezen.

10. Geef hem aan je kind Dit geldt ook voor andere elektronica die niet helemaal meer doet wat het moet doen: maak je kind er blij mee. Veel kleintjes denken bijvoorbeeld dat ze de sterren van de hemel gamen wanneer je zelf speelt, maar je kind een niet aangesloten controller in zijn hand heeft. Datzelfde geldt voor een smartphone. Zet er ook nog een spel op zoals Angry Birds of Toca Boca en je kind heeft praktisch een hedendaagse Game Boy. Wel alleen doen als het scherm van je toestel nog heel is uiteraard. En: zorg dat de smartphone verder zo goed mogelijk is dichtgetimmerd om je creditcard te sparen. Zie je, zo’n oude smartphone is helemaal zo gek nog niet. Je kunt er veel andere mensen blij mee maken, zowel direct als indirect. Of je daar nou ook nog geld mee wil verdienen of niet: in ieder ligt je telefoon niet meer niks te doen (en helemaal niks waard te zijn) in een laatje.