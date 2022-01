​Tips om snel en effectief je telefoon op te ruimen

Voor veel mensen is het de grootste klus van alle opruimklussen binnen hun smartphone: het aantal video’s en foto’s opruimen. Denk daarbij aan de 50 foto’s die het kost om die ene goede selfie te maken, maar ook aan de map waarin alle media uit WhatsApp wordt opgeslagen, want die wil met gifjes, video s en meer vaak heel veel GB’s innemen. Check goed hoeveel foto’s je wil bewaren. Heb je 500 foto’s van een weekendje weg? Misschien kun je met jezelf afspreken dat je er 300 van bewaart. Leer kritisch kijken naar je eigen foto’s, want als je de mooiste bewaart en het zijn er niet zo veel, dan ben je ook vaker geneigd om ze terug te kijken dan als het een gigantisch aantal is (dat vaak door je internetverbinding ook nog slecht laadt als je ze in de cloud hebt staan).

Zet je documenten, foto’s en video in de cloud

We noemden het net al: de cloud. Je kunt op een Android-telefoon bijvoorbeeld Google Foto’s of voor iPhone-gebruikers Apple iCloud gebruiken om je foto’s en video’s constant automatisch naar te uploaden. Je kunt daarbij zelf aangeven welke mappen er moeten worden geüpload en of dat via wifi of data mag gaan. Niet alleen handig omdat het automatisch gaat, maar ook omdat je het na backup van je telefoon kunt verwijderen en je meer ruimte hebt voor nieuwe foto’s en video’s. Plus, als je telefoon een keer stuk valt of wordt gestolen, dan hoef je niet bedroefd te zijn dat je foto’s weg zijn: die pluk je zo weer uit de cloud.

Ruim vervolgens je apps op

Als je alle foto’s en video’s hebt getackled, dan voelt je telefoon waarschijnlijk al ‘lichter’. Er is echter nog iets waar je absoluut naar moet kijken, namelijk de apps die je op je telefoon hebt staan. En het klinkt gek, maar je kunt hier ook best een Marie Kondootje toepassen: word je echt blij van die app, of kan hij eigenlijk wel weg? Veel mensen zijn bang dat als ze een app weggooien, deze nooit meer kan worden gedownload, maar het tegendeel is waar. Je kunt zelfs terwijl je in de HEMA staat de app nog even snel downloaden en inloggen om je klantenkaart tevoorschijn te halen. Er is dus geen enkele reden (tenzij je elke week in de HEMA komt) om die app constant op je telefoon te hebben staan.