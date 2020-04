Deze apps kun je nu goed gebruiken

Huisgebonden zijn betekent dat je waarschijnlijk vaker naar je telefoon grijpt. Immers is dat tegenwoordig helemaal de portaal naar je sociale leven. Je kunt echter veel meer met je telefoon dat je zeker in deze tijd enorm kan helpen -of simpelweg vermaken-.



Eyeem

Het is iets dat veel mensen bewaren voor vakantieperiodes: even fotoboeken maken, want daar kom je in het drukke dagelijks leven niet aan toe. Je kunt echter nog iets slimmers met je foto’s doen: zet ze op Eyeem. Dit is een app waarmee je je foto’s als het ware beschikbaar stelt om als stockphoto te worden verkocht. Sommige foto’s worden zelfs zo goed beoordeeld dat ze in de database van Getty Images komen te staan. Eyeem heeft er ook een sociaal aspect bij gemaakt, zodat je ook foto’s kunt waarderen van andere mensen. Het tofste is echter als mensen je foto zo waarderen dat ze er geld voor neertellen. Het is vaak maar twintig cent, maar het voelt goed dat mensen blijkbaar geld betalen om jouw foto te mogen gebruiken.

TikTok

Of je het nou wil weten omdat je hoort dat alle tieners zich hier helemaal op hebben gestort of dat je de filters heel tof vindt: TikTok is een app waarvan je je waarschijnlijk niet echt kunt voorstellen hoe leuk het is, tot je hem 5 seconden gebruikt. Dan start namelijk de eerste TikTok-video en kun je tot in de eeuwigheid video’s blijven kijken in de nooit stoppende tijdslijn. TikTok is bijzonder omdat het eigenlijk niets nieuws doet, maar een aantal dingen zo goed weet te mixen, dat het perfect samenkomt. Het is een ratjetoe van creativiteit: of het nu gaat om choreografieën, comedysketches of andere uitspattingen. Zelfs als je zelf niet van plan bent om video’s te maken, zal je veel plezier beleven aan het kijken van andermans content.

Duo Lingo

Ja, als je dan toch thuis een beetje bankhangt of met het huishouden bezig bent: waarom dan niet iets extra’s doen? Waarom niet aan jezelf werken door bijvoorbeeld Duo Lingo te gebruiken? Met deze app kun je allerlei talen leren, wat op een heel prettig basisniveau met duidelijke foto’s en teksten van start gaat. De app Je kunt al vrij snel echt wel een woordje Spaans of een andere taal spreken. De vakantie mag dan ver weg zijn, jij bent in ieder geval vast voorbereid.

Tinder

Ja, normaal heb je waarschijnlijk niet zoveel tijd om je veel bezig te houden met swipen en chatten met potentiële partners, maar nu je sociale leven een beetje stil ligt kan Tinder echt geen kwaad. Zelfs als je toch niet een persoon kunt vinden waar je na de maatregelen wel eens mee op date kunt gaan: je kunt dan wel mooi genieten van de veelheid aan grappige profielen, bizarre gesprekken en wie weet rolt er uiteindelijk wel een mooie vriendschap uit. Tinder kost enorm veel tijd, dus het is nu een ideaal moment om daar eens in te duiken als je thuissituatie dit toelaat.

Headspace

Nu het leven wat regelmatiger is omdat je voortdurend thuis bent, kun je veel doen met apps die niet zozeer veel tijd kosten in één keer, maar wel verlangen dat je elke dag terugkomt. Veel games werken zo, want je krijgt vaak een dagelijkse goodie, bijvoorbeeld in Mario Kart en Pokémon Go. Maar, er zijn ook andere apps die graag zien dat je elke dag terugkomt. Headspace is een meditatie-app die niet zweverig doet, maar je simpelweg de basis van meditatie uitlegt. Zeker nu er zoveel gebeurt in de wereld, kan je brein af en toe wel een relaxmomentje gebruiken. Headspace leert je hoe je je innerlijke rust kunt vinden en die is in deze vreemde tijden belangrijker dan ooit.