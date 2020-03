Met deze apps onderhoud je de komende tijd het contact met vrienden en familie

Houseparty is een video app en krijgt dagelijks veel nieuwe gebruikers. Dat is niet gek, want het is op dit moment een ideale app om met vrienden en familie in contact te blijven. Je kunt live met maximaal 8 personen tegelijk verschillende spellen spelen. Het aanbod is best groot en varieert van trivia vragen tot heads up. Van Epic Games, de makers van Fortnite . We hebben Houseparty zelf geprobeerd en het is echt leuk. Download het nu, nodig je vrienden uit voor een spelletje en zorg dat je haar goed zit (want live beeld).

Het sociale leven ligt voorlopig even zo goed als stil door het coronavirus. Daardoor zie je vrienden en familie waarschijnlijk minder vaak. Gelukkig hebben we tegenwoordig volop opties om met elkaar in contact te blijven. Via WhatsApp en Skype bijvoorbeeld, maar er zijn nog meer apps die juist nu een uitkomst zijn. Zo blijf je de komende tijd in contact met vrienden en familie!

Agreed! We've just made ALL of our Houseparty Trivia decks free to play, to make sure everyone can make their own 'best moments.' We're in this together ❤️ https://t.co/RXONlhtrDD

Heb je de hype rondom TikTok de laatste tijd aan je voorbij laten gaan? Dan is het misschien nu wel de tijd om de app te downloaden. Het is sowieso leuk om je uren mee te vermaken en grappige filmpjes te delen met familie en vrienden. Bovendien begint de doelgroep wat te verschuiven . De meeste gebruikers van TikTok zijn jong, maar we zien ook steeds meer volwassenen op het platform verschijnen met leuke filmpjes.

Beer buddy

Wil je thuis borrelen maar toch het gevoel hebben dat je vrienden er zijn? In Beer Buddy registreer je wat je aan het drinken bent en deelt eventueel foto's. Dat hoeven trouwens niet alleen alcoholische drankjes te zijn.

Pop.in

Pop.in is ook een app waarin je spellen speelt via een videochat, met bekenden of onbekenden. De app is in de Verenigde Staten heel populair op dit moment en dat is niet voor niets. Gebruikers zijn enthousiast over het design en de manier waarop ze gemakkelijk contact leggen met anderen.

Google Duo

Google Duo laat je videobellen met maximaal 8 personen tegelijk. Het werkt goed voor zowel Android- als Apple toestellen. De kwaliteit is over het algemeen goed, zelfs in wat donkere ruimtes. Google Duo heeft een speciale modus voor als je ergens zit waar weinig licht is. Had je geen succes om iemand te bereiken? Dan kun je een persoonlijk een videobericht achterlaten.

Wordfeud

Bestaat dat nog steeds? Zeker en het spel -scrabble- heeft nog steeds een trouwe schare fans. Misschien is dit wel een ideale tijd om het spel opnieuw te ontdekken en af en toe een potje te spelen met familie, vrienden of onbekenden.