De beste coming-of-age series op Netflix

Vroeger kwam je er als volwassene niet mee weg om te houden van de Twilight-tienerfilms. Inmiddels is het de standaard om als volwassene naar series te kijken over tieners en alle onzekerheden en drama die daarbij komen kijken. Dit genre heet ook wel ‘coming-of-age’ en streamingdiensten als Netflix weten precies hoe universeel geliefd dit onderwerp is. Dit zijn de beste coming-of-age films en series op Netflix.

Atypical Wat Atypical een bijzondere serie maakt, dat is dat de hoofdrolspeler een autist is. In Atypical leer je dus niet alleen hoe deze jongeman (gespeeld door Keir Gilchrist) steeds meer stappen zet in de richting van volwassenheid, je krijgt ook wat meer mee over iemand in het spectrum. Soms wil deze jongen iets te snel, soms veel te langzaam, maar uiteindelijk ontmoet je steeds meer mensen in zijn omgeving en bouwt de serie steeds meer uit. Slechts een half uurtje per episode, dus dit is een heerlijke binge. The End of the F***ing World Deze serie had ook Atypical kunnen heten, want als er iets anders is dan normaal, dan is het wel het bizarre verhaal in The End of the F***ing World. De een wil de ander vermoorden, maar eigenlijk is er in de achtergrond een liefdesverhaal gaande. Het is een ingewikkelde situatie waarin de jongen die denkt dat hij een psychopaat is, zich steeds meer bewust wordt dat hij toch echt maar gewoon menselijk is. Of tenminste, menselijk.

Everything Sucks! Freaks and Geeks was in de vorige eeuw een briljante reeks en Everything Sucks! probeert ongeveer datzelfde te doen. Het brengt je geweldige referenties naar de jaren ‘90, dus afhankelijk van hoe oud je bent kun je de serie daar extra om waarderen. Er wordt een groep leerlingen gevolgd in deze serie, waarbij elk kind zo zijn eigen problemen heeft. En zijn eigen oplossingen, zoals onder andere een van de beste coming outs die we ooit zagen. Glee Glee is met zijn gigantische hoeveelheid episodes wel een groot commitment, en je moet van musical houden, maar als je er eenmaal inzit, dan kijk je deze guilty pleasure tot het bittere eind. Bitter, omdat veel fans de serie liever een seizoen eerder hadden zien stoppen. Bepaal vooral voor jezelf hoe ver jij vindt dat dit coming-of-age-verhaal mag verouderen. Ryan Murphy is in deze serie trouwens te zien zoals je hem nooit eerder zag. On My Block Een serie die coming-of-age weer van een andere kant bekijkt, dat is On My Block. Hierin wordt een groep kinderen ‘gevolgd’ die in een iets minder goede buurt in Los Angeles wonen. Het is enerzijds heel modern, anderzijds grijpt het terug naar The Goonies. Je krijgt een klein kijkje in het leven van mensen die niet uit Beverly Hills komen, maar juist uit een wijk waarin onder andere het gangleven de scepter zwaait. Aanzienlijk zwaardere onderwerpen dan het stelen van een tas in een winkelcentrum, maar niet per se alleen maar zwaar op de hand.

13 Reasons Why Een van de meest besproken Netflix-series is waarschijnlijk 13 Reasons Why, onder andere omdat in de serie nogal visueel wordt weergegeven hoe iemand een einde aan haar leven maakt. De vertellingen in de serie zijn enorm emotioneel en alsof zelfmoord niet al heftig genoeg was, schuurt de serie ook tegen andere onderwerpen aan die normaliter taboe zijn. Het is zeker geen makkelijke serie om te kijken, maar er zit wel een bepaalde vooruitgang in de ontwikkeling van personages die het toch heel coming-of-age maakt. The Get Down The Get Down is een Netflix-serie van regisseur Baz Luhrmann. Het vertelt het muzikale, poëtische verhaal over een MC eind jaren 70. De jongeman heeft problemen met liefde, met kung fu-vechtende superhelden en met de ontwikkeling van zijn muziek. Luhrmann heeft een enorm origineel wereldje geschapen met The Get Down. Eentje die wat ons betreft niet de credit heeft gekregen die het verdient. Stranger Things Waar The Get Down coming-of-age is in de achtergrond van een reeks over muziek, heeft Stranger Things dat met science fiction. Er gebeuren allerlei mystieke, mysterieuze zaken in deze serie over een aantal schattige jongetjes die eigenlijk allemaal enorme nerds zijn, en een meisje dat veel heeft moeten doorstaan om te komen waar ze nu is. En die nog veel zal meemaken in de serie om haar eigen identiteit tot een hoger niveau te tillen. Een heerlijke Spielberg’eriaanse serie die buitenaards brengt met een dikke laag nostalgie.

Heb je liever iets korters? Er staan ook een aantal vette films in dit genre op Netflix, waaronder het geweldige The Fundamentals of Caring, To All the Boys I’ve loved before en All the Bright Places.

