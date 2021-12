Goede voornemens voor mensen die constant op hun telefoon zitten

Ben je gezellig uit eten met je partner, kijk je alleen maar tegen de achterkant van zijn of haar smartphone aan. Of misschien heb je zelf soms het gevoel dat je meer in de virtuele social mediawereld leeft dan in de echte. Goed voornemen: even wat minder tijd op je smartphone spenderen.



Te veel tijd op je smartphone

Mensen spenderen per dag uren op hun smartphone. In 2017 was het al vier uur per dag en dat is waarschijnlijk niet minder geworden. Kijk om je heen in de trein of zelfs in een restaurant: je ziet regelmatig dat nagenoeg iedereen met een gebogen nek naar beneden kijkt, op zijn smartphone. Misschien heb je ook wel eens gemerkt dat iemand waarmee je 1-op-1 in gesprek was middenin je zin zijn telefoon uit zijn broekzak haalde en er even op keek.

Het is soms bizar hoe erg we met onze smartphones vergroeid raken: daarin ben je zeker niet alleen. Wel kun je er zelf iets aan doen. Als je telefoon het eerste is waarmee je je dag begint en het laatste is waar je naar kijkt voor je gaat slapen, of als je merkt dat je jezelf constant met anderen vergelijkt, of zelf steeds maar kijkt hoeveel likes je al hebt, dan heb je waarschijnlijk de gewoonte om elk moment dat je alleen bent je te prikkelen met social media, enzovoorts. Wanneer heb je voor het laatst een ‘stil’ moment met jezelf gehad, zonder dat je jezelf liet afleiden door je smartphone?