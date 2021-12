​Te veel tijd op social media? Deze apps vertellen het je

Het is in sommige relaties een groot probleem: partners die te veel tijd op hun telefoon spenderen. Maar ook voor singles kan het een probleem zijn: het is immers niet heel gezond als je halve dag wordt opgeslokt door social media (tenzij dat je werk is). Digitaal welzijn, wordt het ook wel genoemd, en deze apps kunnen je vertellen hoe jouw social media-gedrag ervoor staat.

Hoeveel tijd zit jij op social media? Als je mensen vraag hoeveel tijd ze dagelijks op social media spenderen, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen: ooh, een paar minuten, misschien een half uurtje. In werkelijkheid blijkt dit vaak veel meer te zijn. Nu hoeft veel tijd spenderen op Facebook, Instagram, Twitter en TikTok echt niet te betekenen dat je een probleem hebt, maar zeker als je er zelf helemaal niet zoveel tijd aan wil besteden, omdat je bijvoorbeeld meer tijd wilt hebben voor je hobby, dan is handig om je bewust te zijn van jouw online uren. Je hoeft er ook niet altijd een aparte app voor te downloaden, want Instagram heeft ‘je activiteit’, waarbij je kunt zien op welke links je hebt geklikt, maar ook hoeveel tijd je gemiddeld per dag op het platform besteedt. Je hebt daarbij bovendien de mogelijkheid om in te stellen dat je een herinnering krijgt als je over de dagelijkse tijd heen gaat die je voor jezelf hebt ingesteld. Niet dat Instagram dan meteen op slot gaat, maar je wordt wel even met je neus op de feiten gedrukt. Instagram gaat het binnenkort ook voor ouders mogelijk maken om hierop invloed uit te oefenen op hun tieners. Maar goed, daar gaat het niet om: wat kun je zelf doen? Je kunt verschillende tools en apps inschakelen om je te helpen met je digitale welzijn:



Social Fever Het naam zegt het al: de makers van deze app snappen dat social media soms kunnen voelen alsof je koorts hebt. Je moet steeds maar kijken, je kunt moeilijk ergens anders aan denken, of je zoekt gewoon graag verhitte discussies op. Social Fever helpt je per app inzicht krijgen in hoeveel tijd je erop zit, maar je kunt bijvoorbeeld ook je interesses doorgeven, waardoor de app je helpt om daar meer tijd aan te spenderen. Daarnaast helpt de app je ook nog met meldingen dat je water moet drinken, maar dat is voor sommigen misschien een brug te ver. Het is in ieder geval goed om de app te hebben voor dat appdoel. De logs van jouw digitale gedrag zijn confronterend, maar helpen je om je focus te verleggen en meer gedaan te krijgen op andere gebieden dan de gezelligheid en soms ongezelligheid op social media.

Google’s Digitaal Welzijn Deze app is een beetje een vreemde eend in de bijt. Als je een Android-telefoon hebt en je zoekt hem op in de Play Store, dan staat er waarschijnlijk dat hij al geïnstalleerd is. Zoek je vervolgens op de naam, dan kun je hem niet vinden in je telefoon. Dat komt omdat deze app zodanig zit ingebakken in Android, dat je hem kunt bereiken door naar Instellingen te gaan en dan te zoeken naar Digitaal Welzijn. Je ziet dan meteen al hoeveel tijd je per dag op bepaalde apps spendeert, maar ook in het algemeen hoeveel minuten of uren je naar je smartphonescherm hebt zitten turen in een handig taartdiagram. Sterker nog: je ziet zelfs hoe vaak je je telefoon ontgrendeld en hoeveel meldingen je op een dag hebt gehad. Je kunt meteen allerlei dingen instellen, zoals bedtijd, focusmodus en niet storen: alles om maar te zorgen dat je alleen op je telefoon doet wat je er echt op wil doen.

Apple Screentime Heb je helemaal geen Android, maar een iPhone? Ook hiervoor bestaan apps, maar eigenlijk is de handigste manier om inzicht te krijgen de nieuwe Screentime-optie van iOS12. Deze is vernieuwd en helpt je door statistieken in te zien hoe vaak je je telefoon oppakt, maar ook hoeveel meldingen je krijgt en hoeveel tijd je spendeert op apps en websites. Ook Apple heeft het door: naast inzicht is actie ook broodnodig. Vandaar dat je jezelf limieten kunt opleggen en dat kan zelfs per individuele app. Screentime, App Limits, Downtime en Night Shift zijn allemaal te vinden onder het Instellingen-menu. Het fijne is dat ook deze modi niet heel restrictief zijn, waardoor je zelf de boel kunt omzeilen als je echt je telefoon even nodig hebt in de ‘downtime’.