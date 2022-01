​Leven zonder telefoon: de voordelen en nadelen

Kijk in de trein om je heen en iedereen zit nekklachten te ontwikkelen door constant op zijn smartphone te kijken. Ook de druk van social media is niet aan iedereen besteed. Logisch dus dat sommige mensen ervoor kiezen om die telefoon even wat vaker naar zich neer te leggen: of soms zelfs helemaal. Is er leven zonder telefoon? Volgens telefoonlozen is er juist leven zonder smartphone.

Voordeel: minder meldingen

Een gemiddelde mens krijgt per dag aanzienlijk meer prikkels binnen in deze tijd dan vijftig jaar geleden. Sterker nog, elke keer dat je een pling hoort van bijvoorbeeld WhatsApp, schijnt er een deel in je brein actief te worden dat een soort verslaafd raakt aan die piepjes. Hoe meer apps je hebt (en toestemming geeft), hoe meer meldingen er op je scherm binnenkomen (en qua geluid). Sommige mensen worden er hoorndol van, helemaal als ze in veel groepschats zitten die ongedempt blijven. Een voordeel aan de telefoon de deur uitdoen is dat je niet meer dat gepiep hoort en die noodzaak voelt om te kijken wat er gaande is. Eerlijk is eerlijk, vaak is dat iets wat makkelijk nog een paar uur (of zelfs een heel leven) kan wachten. Het eindresultaat? Meer rust in je hoofd.

Nadeel: je mist updates

Waar je vrienden vaak uitroepen: ‘heb je x of y op Facebook gezien?’ moet jij je in het vervolg laten ontvallen dat je dat waarschijnlijk nog niet hebt gezien. Natuurlijk kun je Facebook ook bereiken via de browser, maar de kans dat je daar net zoveel kijkt als op je telefoon is klein. Bovendien mis je ook andere updates. Zonder telefoon mis je namelijk ook WhatsApp, dus als je vrienden weer een gezellig weekend weg bekokstoven, hoor jij waarschijnlijk als één van de laatsten wat precies het plan is. Er is ook een voordeel van niet constant op de hoogte zijn van alles wat je vrienden plaatsen: je hebt veel meer om over te praten als je elkaar in het echt ziet.