​IFTTT: 10 lifehacks voor If This Then That

IFTTT klinkt als een filmfestival, maar het is een app. Een app die ook jouw leven een stuk makkelijker kan maken. If This Then That wordt veel gebruikt door mensen die smarthome-apparaten hebben, maar er zijn ook heel veel toepassingen voor als je dat niet hebt. We noemen er tien, maar dat is slechts een fractie van wat er allemaal mogelijk is met deze ultra-app.



IFTTT

Eerst is het handig om de basics te weten: IF This Then That is een gratis verkrijgbare en gratis te gebruiken app voor je smartphone en in de browser. Je hebt er een account voor nodig, maar je kunt ook van Google of Facebook gebruik maken om erop in te loggen. Het idee is dat If This Than That je helpt met een soort micro-kettingreacties. Dus stel je voor: je wil dat als iemand je een mail stuurt, deze automatisch als Trello-kaart wordt aangemaakt. Of je wil dat wanneer je je woonkamerlicht aanzet, de verwarming aangaat. Dit zijn allemaal dingen die je met deze app kunt regelen.

Stel je voor dat je elke keer dat wij op The New York Times een artikel publiceren over cryptovaluta een e-mail wil ontvangen. Dan kun je een ‘if’ instellen, namelijk als The New York Times over cryptovaluta schrijft. Dan vraag je vervolgens als ‘then that’ dat er een e-mail naar je gaat. Het kan niet met alle sites, want er moet wel een zogeheten ‘applet’ voor zijn. Nest-thermostaat heeft het wel, maar veel andere merken bijvoorbeeld weer niet. In dit artikel gebruiken we alleen bestaande applets (recepten) om je lifehacks te leren met If This Then That.