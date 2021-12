​Deze handige apps zijn de musthave op je smartphone

Welke apps moet je absoluut hebben op je smartphone? Waarschijnlijk WhatsApp, Instagram, je internetbankieren-app en die ene game die je altijd speelt als je op de bus wacht. Wat ons betreft zijn de onderstaande apps ook echte musthaves voor je telefoon, waarmee je dingen een stuk handiger of leuker kunt aanpakken.

DuckDuckGo Hoewel je bij het instellen van je Android-telefoon kunt kiezen om DuckDuckGo als je standaard browser in te stellen, wordt dat niet zo vaak gekozen omdat mensen het graag bij Google’s Chrome houden. Ergens ook logisch: Android is van Google en Google is nu eenmaal een grote speler en daarmee Chrome ook. Toch raden we je aan om DuckDuckGo op je smartphone te installeren. Deze app staat erom bekend je privacy hoog in het vaandel te hebben, waardoor surfen iets meer een privé-aangelegenheid blijft dan bij bijvoorbeeld Chrome het geval is. Plus, het is wel op Chromium van Google gebaseerd, dus je blijft toch nog een beetje bij je leest. Bitwarden Het is natuurlijk heel verleidelijk om overal het wachtwoord Blink182! te gebruiken, maar dat betekent ook dat bij één lek iemand meteen toegang heeft tot alle websites en diensten waarvan je gebruik maakt. Het is het beste om een zo moeilijk mogelijk wachtwoord te gebruiken en overal een andere, maar die kun je natuurlijk niet allemaal onthouden. Gebruik een wachtwoordmanager die je met zowel een wachtwoord als biometrische gegevens opent, zodat je altijd zelf toegang hebt tot al je wachtwoorden. Het kan bovendien gelinkt worden aan apps, zodat je niet elke keer zelf hoeft uit te vogelen hoe lang je moet scrollen naar een bepaald wachtwoord.

RunPee Dit is een bijzonder exemplaar, want RunPee is er voor mensen die een film kijken en iets te veel drinken. Wat je doet is de app aanzetten wanneer de film start en deze laat dan precies zien wanneer je het beste naar het toilet kunt rennen. Bij Angels & Demons schijn je het beste na 35 of na 70 minuten even een toiletbezoek te kunnen doen. Erg handig als je regelmatig naar de bios gaat, ook al kan dat nu helaas even niet. IFTTT Nu we allemaal steeds vaker aan de smarthome zijn, wordt IFTTT een steeds meer interessante app. We stotteren niet: het staat voor If This, Then That. Kortom: als dit gebeurt, dan moet vervolgens dat gebeuren. Het werkt ongeveer zoals de Routines in Google, maar dan is het eigenlijk ook op heel veel niet-smartdingen van toepassing. Denk aan bijvoorbeeld wanneer je een video liket, hij automatisch het nummer toevoegt aan je Spotify-playlist.

Duolingo Als we ooit weer wat meer kunnen reizen, dan is het best leuk als je ook wat woorden spreekt in je land van bestemming. Je hoeft echt niet te weten hoe je een koopcontract moet opstellen, maar biertjes bestellen of op zijn minst dank je wel zeggen, dat is wel zo netjes (en fijn voor jezelf om miscommunicaties te voorkomen). Duolingo is een app die je helpt om andere talen te leren en doet dat op een heel speelse manier, waarbij er amper iets van je wordt gevraagd. Veel mensen leren andere talen via deze app en doen dat zeer succesvol. Just do it! Feedly Je hoeft geen journalist te zijn om graag van een bepaald onderwerp op de hoogte te zijn. Feedly is daarin je beste vriend, want hierin maak je gemakkelijk een RSS-feed waarin je je favoriete nieuwsbronnen kwijt kunt. Je kunt zelf ook nog bepalen hoe het wordt weergegeven, zodat het voor jou overzichtelijk blijft. Je blijft hierbij op de hoogte van de headlines over onderwerpen die jij interessant vindt. Volg je een algemeen nieuwsmedium, dan krijg je uiteraard wat algemener nieuws, dus kies je bronnen slim uit.

Google Translate Hij staat niet standaard geïnstalleerd op Android-telefoons en dat is enerzijds goed: er staan al zoveel Google-apps voorgeïnstalleerd. Anderzijds is dit wel een app die je moet hebben. Het is zo handig om even een stuk tekst snel te vertalen of zelfs gesproken woorden. Erg handig als je tegen een taxichauffeur in het buitenland wil zeggen dat je toch van gedachte bent veranderd en naar een andere locatie wil. Of om je uberhaupt ‘verstaanbaar’ te maken in situaties waarin Nederlands even geen optie is. Google Translate kan meer dan 100 talen vertalen, waarvan de helft zelfs offline. PicsArt Photo Studio Misschien denk je dat je genoeg hebt aan de filters binnen social media-apps, maar met PicsArt kun je nog veel meer om je foto’s te bewerken. Zo maak je je foto’s net even wat meer helder of kun je er leuke effecten aan toevoegen die bijvoorbeeld Instagram helemaal niet heeft. Zeker als je dit op al je foto’s doet, dan kunnen mensen jouw posts er sneller tussenuit pikken. Naast dat het natuurlijk ook leuk is om voor jezelf te spelen met hoe je een foto kunt manipuleren.

Coach.me Je kunt je natuurlijk volledig richten op de gewoontes die niet goed zijn, maar Coach.me helpt je juist gedrag te ontwikkelen dat je wél wil. Het is echt een coach in appvorm en door onder andere meldingen te sturen word je eraan herinnerd dat het weer tijd is voor die goede gewoonte. Denk bijvoorbeeld aan vaker gedichten schrijven, maar ook een keer in de week je planten water geven: je kunt het helemaal zelf instellen en zo heb je een kleine coach in je zak.