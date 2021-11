​DuckDuckGo: alles wat je moet weten over deze Google-concurrent

DuckDuckGo klinkt als een restaurant waar je pekingeend kunt bestellen, maar dat is het niet bepaald. Het is het alternatief voor Google , met als grootste voordeel dat het niet bekijkt wat je allemaal doet. Je hebt dus meer privacy, zo belooft DuckDuckGo.

DuckDuckGo

De naam DuckDuckGo komt van het spel Duck Duck Goose (zakdoekje leggen). Het is gestart door Gabriel Weinberg en het is dus hoofdzaak dat je zoekgedrag niet wordt onthouden. Ook belangrijk: de zoekresultaten zijn bij elke zoekopdracht hetzelfde, omdat ze niet beïnvloed worden door wat jij verder doet. Je kunt bovendien ‘bangs’ gebruiken, wat een soort afkortingen zijn om snel iets te vinden. Typ je bijvoorbeeld !yt, dan wordt er op YouTube gezocht. Erg handig.

Als je snel naar DuckDuckGo wil gaan, dan tik je ddg.gg in je adresbalk. Al kun je DuckDuckGo ook instellen als je standaard browser in Android. Iets wat vroeger standaard Google was, maar mede door de inspanningen van DuckDuckGo zelf is verbreed naar meerdere zoekmachineaanbieders. Je kunt het ook als app downloaden in de Play Store, waarna hij ook zal vragen of je hem als standaard browser wil instellen.