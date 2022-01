​Smartphone / Social Media Detoxen: ja of nee?

Wie herkent het? Je bent vergeten waar je smartphone ligt of je denkt dat je je smartphone kwijt bent. Paniek! We kunnen onze portemonnee (voor degenen die het nog gebruiken) of ID vergeten maar je smartphone vergeet je niet. En als je het thuis bent vergeten dan keer je zelfs terug naar huis om het alsnog op te halen.

Leon Edwards, managing director van Versapak “Afgesloten zijn van onze technologie is verrassend stressvol. We hebben vaak het gevoel dat we iets missen, terwijl we ons zorgen maken over wat er allemaal gebeurt… Zonder dat we het weten.” Een wat oudere term FOMO (Fear of Missing Out) komt dan om de hoek kijken. Het is zelfs een officiële psychische aandoening ‘nomophobia’ (no – mobile – phobia). Letterlijk de angst om zonder telefoon te zijn.

Schermtijd

Al een tijd wordt mijn schermtijd bijgehouden, maar ik keek er niet vaak naar. Totdat ik in quarantainetijd merkte dat ik wel vaak op mijn smartphone zat. Op een dag heb ik er zelfs 10 uur op gezeten. Hier schrok ik erg van. En ja, ik doe veel zaken voor mijn werk online (denk aan trendspotting, onderzoek, contacten onderhouden). Maar dat kan echt wel anders en in ieder geval op andere tijdstippen.

Jongeren van 16 tot 25 jaar kijken op een doordeweekse dag 6 tot 7 uur op een scherm. Meer dan de helft van deze groep (60 procent) vindt dat zelf te veel, schrijft RTL Nieuws. Ik ben dus niet de enige.

Wat ik merk is dat ik ook vaak op Whatsapp zit. Sommigen vergeten dat Whatsapp ook een social media kanaal is. Ik zit in heel veel groepen, sommigen functioneel en anderen voor de gezelligheid en vriendschap. Vooral de laatste appgroepen kosten veel tijd. Het is ook fantastisch om samen te kunnen lachen om een grappig filmpje. En dan ben ik weer zo iemand die het dan individueel doorstuurt naar vele anderen. Staan mensen er wel op te wachten? Ik ben ook heel fanatiek met het rondsturen van informatie waarvan ik denk dat het nuttig is. Misschien heb ik mijn roeping als journalist gemist.

Appen is het nieuwe roken schreef mijn collega Rens v/d Vorst al in 2017. Hij zegt: In de jaren zestig rookte negentig procent van de mensen. Ondertussen houden we rekening met elkaar, steken niet zomaar overal meer een sigaret op. Maar midden in een gesprek pakken we wel onze telefoon erbij. Daar wordt het gesprek niet beter van. Apps zijn verslavend, net als nicotine. Ze worden ook zo ontworpen dat je er zo veel mogelijk tijd gebruik van maakt.” Rens heeft ook een ‘oplossing’ door te gaan omdenken. De belonende werking van apps kan je ook in je voordeel gebruiken. Een voorbeeld is Forest, waarmee je een bosje laat groeien naarmate je je telefoon minder gebruikt.

Daan Jeuken schrijft het volgende over Whatsapp: “Ik realiseer me dat het tegenwoordig ook een soort sociale verplichting is om op WhatsAppjes te antwoorden. De stelling ‘als ze echt iets van me willen weten, bellen ze me maar’, gaat echt niet meer op. WhatsApp is een communicatiemiddel dat we omarmd hebben; een vraag niet beantwoorden staat gelijk aan een telefoontje wegdrukken. En dat is onfatsoenlijk.” Mijn idee om helemaal te stoppen met Whatsapp wordt lastig zo. Ik heb trouwens ook Signal… ooit aangemaakt toen ik boos werd op de algemene voorwaarden van Whatsapp.