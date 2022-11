​5 redenen waarom je je oude smartphone gewoon weg moet doen

Schokkende data vanuit het CBS deze ochtend: meer dan de helft van de smartphones van Nederlanders komen uiteindelijk terecht in een rommellaatje. We recyclen het niet, we houden allemaal stug vast aan die oude toestellen. Is het nostalgie? Is het hebberigheid? Is het een achter-de-handje? Hoe het ook zij: je kunt er veel betere dingen mee doen. Dit is waarom.



Omdat je hem toch niet meer zelf gaat gebruiken

Dit is een inkoppertje. Die telefoon belandt natuurlijk niet voor niets in die la of op zolder: je gaat er niets mee mee doen. Je bent helemaal blij met je nieuwe toestel en waarom zou je dan teruggaan naar het oude? Je kunt denken dat je hem nog als back-up hebt, voor als je huidige toestel wordt gestolen of stuk gaat, maar zeg nou zelf: stel dat je toestel morgen op de grond klettert en in duizend stukjes breekt, ga je dan echt terug naar dat oude toestel? Waarschijnlijk hoogstens een paar dagen, tot je voor een paar honderd euro een nieuw toestel koopt. Bovendien ligt er in die la vast niet maar één voor-de-zekerheid-telefoon. Weg ermee: je gaat hem zelf toch niet meer gebruiken.