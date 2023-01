​Geen parkeerkaartjes of -boetes meer dankzij parkeer-apps

Je moet ze niet vergeten uit te zetten, maar verder niets dan lof voor parkeer-apps. Ze zorgen dat je niet naar een parkeermeter hoeft te gaan en dat er geen onnodige papierverspilling is. Plus: je hoeft niet bang te zijn dat je meter afloopt: de app betaalt je parkeren gewoon door zolang je er staat (al moet je uiteraard wel opletten hoe lang je op een bepaalde parkeerplaats mag parkeren).



Of je nou meubels gaat kopen of wat flinke relatiegeschenken moet inladen: het is niet altijd handig om alles op de fiets te doen. Soms heb je de auto even nodig en is het handig om zo dicht mogelijk op de locatie waar je moet zijn te parkeren. Is dat in een stadscentrum, dan kun je wel rekenen op parkeerkosten. In Amsterdam lopen die zo op: de duurste parkeergarage aldaar kost je 80 euro per dag. Maar in veel kleinere steden ben je qua dagtarief misschien 10 kwijt, of 5 euro op een parkeerveld. Of ja, soms zelfs helemaal gratis. Je kunt dat natuurlijk van tevoren checken, maar je kunt ook kiezen voor een parkeer-app om je met die informatie te helpen.

Parkeer-apps

Parkeer-apps bestaan inmiddels al jaren, maar raken nu pas echt goed ingeburgerd. Even je parkeer-app aanzetten maakt het een stuk aantrekkelijker om juist wel op een parkeerplaats in het centrum van de stad te parkeren. Zo kun je sneller op de locatie zijn waar je moet zijn en hoef je minder lang te parkeren. Maar neem bijvoorbeeld de Q-Park-app: die kun je ook gebruiken om in een parkeergarage van dat merk te staan (en dat zijn er 140, dus de kans dat de parkeergarage eronder valt, is vrij groot).

Je hoeft dus niet allemaal losse munten in je auto te hebben, want met zo’n parkeer-app betaal je achteraf gewoon met je rekening. Heel fijn, want op die manier heb je ook meteen op papier staan wat je hebt geparkeerd en als je het bijvoorbeeld voor je declaratie wil gebruiken omdat het een zakelijke parkeer-actie was, dan hoef je niet bang te zijn wanneer je een briefje hebt verloren. Alles staat netjes onder elkaar in de app en je weet precies waar je aan toe bent.

Het gevaar is natuurlijk wel dat je er iets te makkelijk over gaat denken: omdat je zelf niet het geld in je hand hebt hoeven houden, voel je minder hoeveel het eigenlijk kost. Bovendien is brandstof ook niet gratis, dus als je de fiets kan pakken, doe dat dan vooral. Daarnaast zijn er apps die transactiekosten rekenen voor het kunnen gebruiken van de app, wat ook weer extra kosten zijn die erbij komen. Al geldt dat niet voor alle apps: de Q-Park-app rekent geen extra transactiekosten.

Informatie

Het voordeel aan een parkeer-app gaat verder dan alleen handig op afstand kunnen betalen voor je parkeerplek. Het helpt ook bij informatieverstrekking. Rijd je bijvoorbeeld in een Tesla, dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een parkeergarage met laadpalen. Of misschien wil je weten welke parkeerlocatie het dichtst bij je bestemming is? Ook dat kun je terugvinden in de app. Parkeren via de Q-Park app is dus voor veel meer mogelijkheden goed dan alleen de betalingen te verrichten.

We blijven het wel herhalen: vergeet je parkeren niet uit te zetten. Waar je bij een fysiek kaartje precies weet dat je hebt betaald voor een x periode en dat je dan pas kunt uitrijden, werkt dat bij een parkeer-app vaak net even anders. Maak er dus een gewoonte van om nog voor je de sleutel in je auto prikt even je parkeren uit te schakelen. Even een blik op de telefoon (ook handig om meteen te laten weten dat je even mono bent) en zeker stellen dat je straks niet onnodig blijft doorbetalen. Er zijn parkeer-apps die je daar overigens ook een handje bij helpen door de melding in beeld te laten staan dat je aan het parkeren bent, dus pas op dat je niet te vaak en te fanatiek alle apps wegswipet. Happy parking!

[Fotocredits - cegli © Adobe Stock]