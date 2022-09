Mij nie appen! - Overheid wil niet dat je iemand appt die rijdt

Weet je dat je vriend nog even een boodschap gaat halen met de auto? Of zit je moeder net op de fiets naar haar werk als jij bedenkt dat je haar een fijne dag wil wensen? Even wachten. Volgens nieuwe overheidscampagne ‘Mij nie appen’, een verbastering van het bekende ‘Mij nie bellen’ uit Chateau Meiland, is dat niet mono. Even geen WhatsApp dus.

De verantwoordelijkheid voor mono rijden lag tot nu toe altijd bij de bestuurder. Die moest zorgen dat zijn WhatsAppjes even op ongelezen bleven staan, tot hij of zij op zijn bestemming aankwam. Nu wordt dat uitgebreid, want ook de persoon die appjes stuurt moet er rekening mee houden dat de ontvanger van de appjes achter het stuur zit. Uiteraard hoef je dat niet te raden, want dat kan niet: de bestuurder moet je op de hoogte brengen dat hij of zij even achter het stuur stapt.

Je kent het vast wel, de posters op de weg waarop staat dat je even lekker mono moet rijden. Even die telefoon aan de kant en niet appen in de auto. Je kijkt al gauw veel te lang op je schermpje en elke milliseconde dat je niet op de weg kijkt, dat is er één teveel. Natuurlijk kun jij heel goed rijden en heb je alles onder controle, maar heb je wel eens stilgestaan bij het feit dat er ook andere voertuigen op de weg zijn die worden bestuurd door mensen die misschien helemaal niet zo goed kunnen rijden?

Mij nie appen

Wees eerlijk: eigenlijk zijn er geen WhatsApp-berichten die zo belangrijk zijn dat je je ogen van de weg zou moeten halen om ze te lezen. Natuurlijk kan iemand je iets heel belangrijks te vertellen hebben, maar zou diegene je dan niet even bellen? Een appje van je partner dat hij is vergeten om eieren op de boodschappenlijst te zetten, die kun je ook prima lezen als je al op de parkeerplaats van de supermarkt staat in plaats van de vijf minuten ervoor terwijl je rijdt. Maar beter nog is als je partner wat meer rekening met je houdt en je niet appt als jij je handen aan het stuur hebt.

Zit je heel fanatiek met iemand te appen, dan geeft de overheid als advies dat je die persoon even aangeeft dat je de auto instapt en even mono bent. Even geen telefoon, geen afleiding, want er schijnt 2,5 keer eerder een ongeluk plaats te vinden door mensen die in het verkeer op hun telefoon turen. Je kunt ze er op de snelweg ook best snel uitpikken, mensen die tijdens het rijden appen: die blijven meestal niet goed in hun rijbaan. Het is zo onnodig. Dat vindt ook de overheid, vandaar dat het vandaag zijn ‘Mij nie appen’-campagne lanceert.

Bedenk je ook eens als je aan de andere kant zit: houd jij er rekening mee dat iemand misschien onderweg is met fiets of auto wanneer jij je appje stuurt? 1 op de 3 Nederlanders zou dat niet doen. Vaak ook omdat we vinden dat het niet onze verantwoordelijkheid is dat iemand anders besluit zijn telefoon te openen en het appje te lezen. Eigenlijk gek: tegelijkertijd weten we namelijk allemaal ook wel dat de kans op ongelukken groter is als je appt. Maar ja, vaak wint de nieuwsgierigheid het van de bestuurder.

Vandaar dat wordt aangeraden om als chauffeur te laten weten dat je even mono gaat én voor je een bericht verstuurd even te bedenken wat de ontvanger van je bericht mogelijk aan het doen is. Het is overigens niet alleen gevaarlijk om te appen achter het stuur: het is erg duur. Je koopt voor de 250 euro die de boete kost met gemak een eenvoudige, nieuwe telefoon om lekker op te appen als je niet achter het stuur zit.