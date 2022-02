​Ferrari zet team op voor NFT’s, vooralsnog niet voor Formule-E

Ferrari zet een team op, maar niet om in de Formule-E te gaan rijden. Het wil onderzoeken wat het kan betekenen in het metaverse en stort zich op NFT’s. Dat kan erg tof zijn voor fans van het racemerk, maar tegelijkertijd bevestigt het dat Ferrari niet bepaald een voorloper is op het gebied van duurzaamheid.

Zo moeten we ons binnen het metaverse toch op een leuke manier kunnen vermaken en een virtueel ritje (of wedstrijdje) in de auto kan daaraan zeker bijdragen. Bovenal zou een digitale Ferrari bezitten weer een nieuwe manier kunnen zijn om te laten zien hoe goed je het doet. Als we al leren dat er in 2021 voor een half miljard dollar aan ‘vastgoed’ werd verkocht op de vier bekendste metaverse-locaties, dan is het begrijpelijk dat steeds meer bedrijven er ook iets mee willen doen.

Wat Ferrari er precies mee wil gaan doen, dat is nog onbekend. Waarschijnlijk veel geld verdienen, want NFT’s zijn manieren om digitale kunst te verkopen. We kunnen ons voorstellen dat Ferrari virtuele auto’s wil gaan maken, want er bestaan al Ferrari’s in diverse games.

Bloomberg schrijft dat Ferrari tegen investeerders heeft gezegd dat het allerlei plannen heeft in de virtuele wereld, waaronder het maken van NFT’s. Het is op dit moment een grote trend om hierin te stappen: Samsung gaat tv’s maken waarop je NFT’s kunt verhandelen en weergeven, Adidas is in zee gegaan met een groot NFT-initiatief en YouTube is er ook al mee bezig.

Het is dus heel dubbel: waar veel kunstenaars met vrij organische materialen werken, krijgen ze waarschijnlijk problemen met hun achterban wanneer ze een foto van hun kunstwerk maken en hier een NFT van creëren. Er zijn ook artiesten die denken dat ze NFT’s klimaatneutraal kunnen maken door te investeren in hernieuwbare energie. Dan moeten ze met flink wat over de brug komen per NFT. Zo zou Space Cat, een beroemde NFT, een CO2-voetafdruk hebben zo groot als het elektriciteitsgebruik voor twee maanden van de gemiddelde Nederlander.

Het metaverse wordt waarschijnlijk een belangrijke en grote nieuwe manier om het internet te gebruiken, dus dat bedrijven hierin interesse tonen is logisch. Er worden onder andere metaverses gemaakt die werken op de blockchain. Die blockchain is echter bepaald niet duurzaam. Hierdoor zijn NFT’s dragen bij aan de CO2-voetafdruk die wij als mensheid op de wereld zetten. De cryptovaluta waarmee je NFT's aanschaft liggen vast in de blockchain. Voor elke transactie moeten alle computers in het netwerk weer worden voorzien van nieuwe informatie, naast dat er hard moet worden gerekend om het allemaal mogelijk te maken en veilig te houden.

Het frustreert ook de organisatie van de Formule-E al lange tijd dat het ‘rode’ merk nog steeds geen team heeft gevormd voor die tak van sport. Zonde, want in de Formule 1 is het nog steeds een merk met veel aanzien. Bovendien zijn er ook Formule 1-teams in de Formule-E te vinden, waaronder Mercedes. Ook automerken als Porsche en Nissan rijden mee in deze wedloop van elektrisch racen. Zo gek zou het theoretisch gezien niet zijn als F1-icoon Ferrari zich ermee ging bemoeien. Het kiest er echter al jaren voor om dat niet te doen.

Terug naar Ferrari. Hoezeer de regels ook gaan veranderen en ook dat merk uiteindelijk elektrische bolides zal moeten maken, het staat tegelijkertijd bekend als het merk dat als één van de laatste automakers met elektrische auto’s komt. Zo zou de eerste volledig elektrische Ferrari pas in 2025 worden aangekondigd. Met hybrides was het merk ook niet de eerste: pas vorig jaar werd de eerste hybride aangekondigd: de 296 GTB.

NFT's

Nu zet het een team op en is dat dus niet voor het gehoopte Formule-E. Waarschijnlijk zal dat team ook niet zozeer werken aan het klimaatneutraal maken van NFT’s, maar vooral meer willen verkopen binnen het metaverse. Of dat nou virtuele auto’s zijn, tekeningen van auto’s of iets totaal anders: het is in ieder geval iets waarvan de aarde als planeet in eerste instantie niet beter wordt.

Tegelijkertijd zijn we dat wel gewend van auto’s: wegverkeer zou zorgen voor maar liefst 17 procent van de CO2-uitstoot. Iets wat niet wordt opgelost door elektrisch te rijden, maar hierdoor wel sterk afneemt: een elektrische auto zou in zijn hele levensduur 40 procent minder uitstoten dan de ‘gewone’ variant met uitlaat. Zou dat ook gelden voor de elektrische Ferrari die er straks in 2025 komt?

Uiteindelijk is het afwachten wat Ferrari precies van plan is met het metaverse en eventuele NFT's. Op dit moment is het vooral aan het kijken wat het hiermee wil gaan doen.